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    • № 1, январь 2019

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    Детские пособия повышаются с 1 февраля

    29 января 2019, 16:32

    В Беларуси с 1 февраля вырастет размер детских пособий и некоторых других социальных выплат в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

    Постановлением Минтруда и соцзащиты от 23 января 2019 № 4 года БПМ с 1 февраля 2019 года в расчете на месяц установлен в размере Br216,9. БПМ повысился на 1,3% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019-го, соответственно увеличиваются и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям, воспитывающим детей.

    Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составляет Br2169; при рождении второго и последующих детей - Br3036,6.

    Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с ноября будет выплачиваться в размере Br216,9, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br108,45.

    Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством: на ребенка-инвалида - Br151,83, на других детей в семье - Br108,45.

    Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br216,9 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет) и Br260,28 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br151,83.

    Кроме того, также с 1 февраля вырастут государственные пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет (ежемесячные) - в связи с ростом среднемесячной заработной платы работников в республике за предшествующий квартал (на 10,2%). На первого ребенка пособие вырастет до Br362,46, на второго и последующих - до Br414,24, на ребенка-инвалида - до Br466,02.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала БЕЛТА

     

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