Систему премирования работников здравоохранения Минска пересмотрят

8 февраля 2019, 8:36

Система премирования работников здравоохранения столицы будет пересмотрена, заявил на коллегии городского комитета по здравоохранению заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

По его словам, соответствующее решение горисполкома было принято 7 февраля. «Будут выделены отдельные стимулирующие параметры для руководителей бюджетных организаций, за выполнение которых они будут получать заработную плату и премию», — сказал чиновник.

Документ, отметил он, учитывает выполнение показателей социально-экономического развития, энергосбережения, отсутствие долгов за отчетный период, рост доходов от внебюджетной деятельности.

«Каждому выполненному показателю будет соответствовать определенный пропорциональный процент премирования, который будет влиять на общий доход руководителя, — сообщил Цуран. — Подход жесткий, но справедливый. Руководитель, по моему мнению, обязан развивать свое учреждение».

Он подчеркнул, что 2019 год должен стать переломным в плане экономии бюджетных средств во всех сферах экономики, в том числе в здравоохранении города. «Об этом уже говорилось при моем назначении, на совещании у президента с активом Минска. Тема экономии должна стать заглавной, по крайней мере, на 2019 год, переломный для города. Как говорил председатель горисполкома, мы в отдельных направлениях должны переболеть. Траты, к которым привыкли из года в год, из пятилетки в пятилетку относить на бюджет Минска, в текущем году будут сильно пересмотрены», — сказал замглавы Мингорисполкома.

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко отметил, что каждый пятый рубль, заработанный в городе, идет в здравоохранение и это накладывает повышенные обязательства.

Самая затратная статья бюджета в здравоохранении в абсолютной сумме — заработная плата с начислениями. По этой статье расходы увеличились на 62,5 млн рублей, а удельный вес статьи в структуре вырос с 48% до 50,5%.

«В очередной раз обращаю внимание руководителей на важность обеспечения прозрачности и справедливости премирования», — заявил Малышко.

Он отметил, что размер средней заработной платы — один из основных факторов, влияющих на кадровую ситуацию в системе. «Вопросы кадрового обеспечения являются неотъемлемой частью государственной политики в области здравоохранения, а медицинские кадры рассматриваются в качестве главного отраслевого ресурса», — сказал глава комитета.

Малышко сообщил, что зарплата работникам здравоохранения в 2018 году выплачивалась без задержек и в полном объеме. Средняя зарплата за минувший год в этой сфере составила 878,6 рубля, у врачей — 1205 рублей, медсестер — 882, прочего персонала — 690. По сравнению с началом 2018 года она выросла на 25,7%.

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