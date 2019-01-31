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    • № 2, февраль 2019

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    Зарегистрированная безработица в Беларуси сохраняется на уровне 0,3 %

    13 февраля 2019, 12:29

    Уровень зарегистрированной безработицы на 1 февраля 2019 г. составил 0,3 %, что соответствует показателю месячной давности, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь.

    По сравнению с 1 февраля 2018 г. (0,5 %) уровень зарегистрированной безработицы снизился на 0,2 процентного пункта. При этом в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях он составил 0,4 %, в Минской - 0,3 %, Минске - 0,1 %.

    На учете в качестве безработных на 1 февраля состояли 14,8 тыс. человек, что на 37,6 % безработных меньше, чем на ту же дату в прошлом году (23,8 тыс. человек).

    Наниматели предлагают 77,6 тыс. свободных рабочих мест, что на 42,9 % больше, чем год назад (54,3 тыс.). Спрос на рабочие профессии выше других - 62,7% от общего числа вакансий. Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 февраля составил 0,2 безработного на одну вакансию (год назад было 0,4). При этом в Брестской, Могилевской и Витебской областях этот показатель составил 0,3 безработного на вакансию, Гомельской и Гродненской - 0,2, в Минске и Минской области - 0,1 безработного на вакансию.

    В январе этого года за содействием в трудоустройстве обратились 13,8 тыс. человек, из них на учет в качестве безработных поставлены 9,8 тыс. За этот период на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроены 7,9 тыс. человек, или 57,7 % от обратившихся за содействием, из них 5,4 тыс. безработных. На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлены 165 человек, в оплачиваемых общественных работах участвовали 2,3 тыс. человек, на новое место жительства и работы переселены 9 семей безработных.

    Источник: БЕЛТА.

     

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