Средняя зарплата в Беларуси в январе составила 981,6 рублей

26 февраля 2019, 8:25

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в январе этого года составила 981,6 руб., сообщили в Национальном статистическом комитете Республики Беларусь.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за январь сформировалась в размере 1 379,5 руб. (темп роста к январю 2018 г. - 108,7 %). В Минской области она составила 981,4 руб. (105,8 %), в Гомельской - 891,4 руб. (107,4 %), в Брестской - 833,8 руб. (107,4 %), в Гродненской - 837,7 руб. (107,9 %). Средний заработок в Витебской области - 830 руб. (106,6 %), в Могилевской - 817,3 руб. (106,4 %).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. возросла на 7,5 %.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как воздушный транспорт (2 782,8 руб.), информация и связь (3 011 руб.), включая информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (4 231,7 руб.), а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2 640 руб.). В лидерах и такие виды деятельности, как производство химических продуктов, кокса и продуктов нефтепереработки, горнодобывающая промышленность, производство компьютеров и периферийного оборудования.

Меньше всего начислено работникам по уходу в специализированных учреждениях и в сфере социальных услуг (563,9 руб.), творческой деятельности и развлечений (592,6 руб.), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры (547,7 руб.), парикмахерских и салонов красоты (469,6 руб.).

Источник: БЕЛТА.