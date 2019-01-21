Минтруда изучает правовые основания для отказа от термина "инвалид"

26 февраля 2019, 16:30

Министерство труда и социальной защиты Беларуси изучает вопрос изменения терминологии в проекте закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции" с учетом международной практики, сообщил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак во время общественного обсуждения документа.

Одно из предложений, которое прозвучало на сегодняшней встрече, - использовать в нормативных правовых актах вместо термина "инвалиды" термин "люди с инвалидностью". Как пояснил Александр Румак, в стране выполняются мероприятия Национального плана действий по реализации Конвенции ООН о правах инвалидов, и совершенствование национального законодательства - одно из основных направлений.

"Поскольку документ называется Конвенцией о правах инвалидов, то мы повторили формулировку. Во время работы над законопроектом эту тему обсуждали с общественными объединениями, рассуждали, как поступить, чтобы определение не несло стигму. Но пока мы не получили однозначного ответа", - отметил замминистра.

По его словам, по просьбе Минтруда МИД обратился в структуры ООН за профессиональным комментарием с учетом мировой практики. "Мы заверили наших социальных партнеров, что если нам подтвердят необходимость использования термина "люди с инвалидностью", то будут оперативно внесены изменения уже на этапе рассмотрения законопроекта. Кроме того, обратились в аналогичные государственные органы России и Украины, которые также используют русскоязычный вариант конвенции", - сказал Александр Румак.

По его мнению, вопросы терминологии - не первостепенная проблема в обеспечении прав людей с инвалидностью. В документе основной акцент сделан на защиту их в обществе от дискриминации.

В свою очередь начальник управления социального законодательства Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси Вера Чаушник добавила, что в самой конвенции в одной из статей указано, что тексты на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными. Предложение же заменить термин "инвалиды" на "люди с инвалидностью" поступило из общих рекомендаций Комитета по правам инвалидов ООН, который принимал доклады от других государств постсоветского пространства, присоединившихся к конвенции. "У нас русский язык признан государственным языком, поэтому правовых оснований для изменений термина нет", - сказала специалист.

Вместе с тем предложения общественных объединений (использовать термины "человек с инвалидностью" или "лицо с инвалидностью") изучаются. В Молдове, например, применяется термин "лица с ограниченными возможностями", в Литве - "лица с недугами", в России, как и в Беларуси - термин "инвалиды".

Также Вера Чаушник рассказала о новых понятиях, которые будут закреплены в законе. В их числе "дискриминация по признаку инвалидности", "разумное приспособление", "универсальный дизайн", "абилитация инвалидов", "аудиодескрипция", "ясный язык" и другие.

Новый законопроект представляет собой комплексный документ, который объединит два основных закона - "О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь" и "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов", а также будет дополнен новыми нормами и статьями. В нем найдут отражение элементы, которые в действующем законодательстве пока отсутствуют, чтобы обеспечить равенство и полноправное участие инвалидов в жизни общества.

Разработчиком проекта выступает Национальный центр законодательства и правовых исследований Беларуси.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала БЕЛТА