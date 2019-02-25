Лукашенко подписал директивы о развитии ЖКХ, сельского хозяйства и строительной отрасли

4 марта 2019, 14:12

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Директиву № 6 "О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли", Директиву № 7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" и Директиву № 8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли".

Директива № 6 "О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли"

В документе изложены решения, принятые 3 апреля 2018 г. на республиканском семинаре-совещании, поставленные главой государства во время мероприятия задачи, цели дальнейшего развития аграрной отрасли и механизмы их реализации.

Основные положения Директивы, выполнение которых позволит достичь поставленных целей, касаются обеспечения устойчивого развития и функционирования агропромышленного комплекса, проведения конкурентной экономической политики для достижения эффективного функционирования рынка сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, обеспечения устойчивого развития территории сельской местности, занятости сельского населения и повышения уровня его жизни.

Положения документа также направлены на усиление зависимости оценки работы кадров от состояния производственной, исполнительской и трудовой дисциплины, подготовку высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственного производства.

При выполнении установленных Директивой заданий к концу 2020 г. объемы производства молока в стране должны достигнуть 9 млн т в год, продукции выращивания скота и птицы - 1,8 млн т. Должен быть обеспечен рост производительности труда в сельском хозяйстве на 40 % и уровень заработной платы в отрасли не ниже уровня, складывающегося в среднем в экономике.

Директива № 7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны"

В документе изложены решения, принятые 20 октября 2017 г. на республиканском семинаре-совещании, поручения и требования главы государства по совершенствованию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.

Основными целями, определяющими перспективные направления развития отрасли, являются повышение качества услуг и проведение справедливой тарифной политики, оказание государственной поддержки малообеспеченным и социально уязвимым категориям граждан, совершенствование работы с населением, развитие механизмов общественного контроля в сфере ЖКХ, стимулирование граждан к участию в реализации энергоэффективных мероприятий в жилищном фонде, широкое вовлечение населения в работу по благоустройству территорий населенных пунктов.

Директива также направлена на совершенствование обращения с коммунальными отходами (сокращение объемов их накопления, более глубокая переработка и вторичное использование этих отходов), поэтапный отказ от полиэтиленовой упаковки с ее замещением экологически безопасной, в том числе из стекла и бумаги.

Комплексное решение поставленных задач позволит выйти на качественно новый уровень предоставления жилищно-коммунальных услуг и работы с населением, обеспечить повышение комфортности условий проживания, создать условия для повышения эффективности организаций жилищно-коммунального хозяйства, устойчивого развития объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечить совершенствование структуры управления ЖКХ и повысить уровень профессиональной подготовки кадров для отрасли.

В 2020 г. планируется достигнуть ввода 3,6 млн кв.м общей площади жилых домов после капитального ремонта и увеличить до 25 % уровень использования твердых коммунальных отходов. В 2025 г. планируется обеспечить 100 % потребителей качественной питьевой водой.

Директива № 8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли"

В Директиве изложены решения, принятые 23 ноября 2018 г. на республиканском семинаре-совещании. В документе также содержатся поставленные главой государства задачи по устранению имеющихся в отрасли проблем и повышению ее эффективности. Они касаются соблюдения нормативных сроков строительства объектов, в том числе жилых домов, поддержания средней стоимости квадратного метра жилья, строящегося с господдержкой, в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату, снижения до одного года срока направления многодетных семей на строительство жилья.

Решения, изложенные в Директиве, будут способствовать развитию городов-спутников, увеличению объемов строительства арендного жилья, комплексному развитию территорий населенных пунктов, повышению качества и сокращению сроков подготовки проектной документации, устойчивому развитию и росту эффективности организаций строительного комплекса, повышению их конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках.

Документ также направлен на повышение уровня производственно-технологической, исполнительской и платежной дисциплины в строительной отрасли, сокращение количества административных процедур и упрощение порядка их осуществления на всех этапах строительства, внедрение информационных технологий в проектировании и строительстве, создание экономических и социальных условий для сохранения кадрового потенциала отрасли.

Системная реализация принятых решений позволит строительной отрасли выйти на качественно новый уровень развития, обеспечит потребности национальной экономики в высокоэффективной строительной продукции и население качественным и доступным жильем. Будут сокращены сроки и стоимость строительства, снижена материало- и энергоемкость, повышены качество и конкурентоспособность продукции, а также наращен экспортный потенциал.

Источник: БЕЛТА.