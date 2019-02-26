Костевич рассказала о предложениях по поддержке семей с детьми

5 марта 2019, 8:22

Гарантия обязательств по строительству жилья, размораживание семейного капитала, дифференциация семейного пособия и адресной помощи - об этих и других предложениях по мерам поддержки семей с детьми министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала сегодня на встрече с активистками Белорусской ассоциации многодетных родителей в Минске.

Ирина Костевич перечислила современные демографические вызовы, с которыми наравне с другими государствами столкнулась и Беларусь: снижение женщин детородного возраста, сокращение рождаемости, поздние браки, частые разводы.

Жилье

"Сами семьи говорят, что жилье - один из основных факторов. Оно меряется не только в квадратах, но и в собственной квартире. Ведь молодой семье хочется жить отдельно", - отметила Ирина Костевич. Сегодня в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 35 тыс. многодетных семей. "В прошлом году завершено строительство 8 тыс. квартир, в нынешнем году планируется 12 тыс. То есть 12 тыс. семей из очереди приступят к строительству жилья. И, по экспертной оценке (с учетом ежегодного прироста около 4 тыс. новых семей в очереди), при таких же темпах строительства к началу 2021 года мы выйдем на исполнение обязательств, что в течение года с момента постановки на учет семье предоставляется право на строительство. Это очень важно", - поделилась подсчетами министр. Она напомнила, что при наличии в семье троих детей государство покрывает 75 % стоимости нового жилья, четверо и более - 100 % (но лимитируемо - из расчета 20 кв.м на одного человека). Ирина Костевич добавила, что значительное число семей из очереди отказываются от строительства, особенно в районах. Одна из причин - как раз в площади строительства. Зачастую семьям предлагается жилье с большим количеством квадратов, т.е. за лишние метры приходится доплачивать. Поэтому отдельно необходимо рассмотреть меры материальной поддержки таких семей.

Семейный капитал

Семейный капитал - это единовременное предоставление семьям безналичных денежных средств в 10 тыс. долларов США при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. Реализовать право на назначение семейного капитала можно только один раз. Сумма 10 тыс. долларов США предоставляются семьям для использования в Беларуси полностью либо по частям в безналичном порядке - по одному или нескольким направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования, получение услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье.

Этот механизм дал толчок к росту количества многодетных. "Сегодня в стране на учете в территориальных центрах социального обслуживания состоит свыше 104 тыс. многодетных семей, и это количество продолжает расти. Мы видим их обращения и просьбы разморозить семейный капитал раньше, не ожидая 18 лет", - отметила Ирина Костевич. Она рассказала подробнее о предложениях по совершенствованию этого механизма.

Прежде всего, поскольку срок действия проекта истекает в 2019 г., предложено продлить его еще на 5 лет. "Оставить его как помощь для многодетных семей. Именно они наш приоритет и эталон белорусской семьи, - пояснила министр. - Сумма остается той же. И предложили разрешить использовать семейный капитал через 3 года после рождения ребенка (появление которого и дало семье право на назначение этого вида помощи) - на жилье, образование, здравоохранение либо накопительную пенсию для мамы (и в каждом из пунктов расширить перечень ситуаций)". Прорабатываются также различные варианты по его досрочному использованию (ранее 3 лет).

Если предложение о продлении срока проекта будет одобрено, то семейный капитал будет назначаться на детей, рожденных после 1 января 2020 г. В отношении действующей программы семейного капитала подходы по его досрочному использованию также прорабатываются. Необходимо обе программы семейного капитала уравновесить, насколько это возможно.

Чем больше детей - тем больше помощь

Дифференцированный подход предложен и к выплате пособий. Сейчас семьи, в которых несколько детей, в том числе один младше 3-летнего возраста, получают так называемое семейное пособие в размере 50 % бюджета прожиточного минимума (1 БПМ = 216,9 руб.), независимо от количества старших детей. "У нас такое предложение - ввести дифференциацию размера данного пособия в зависимости от количества детей в семье, увеличивая его с третьего ребенка", - продолжила разъяснения Ирина Костевич.

Аналогичные подходы, возможно, будут в перспективе внедрены и в адресной социальной помощи. По словам министра, сейчас почти половина обращений за адресной социальной помощью поступает именно от многодетных семей. Поэтому предложено малообеспеченным многодетным семья предоставлять ежемесячное социальное пособие не на полгода как сейчас, а на целый год. Такой подход поможет снизить долю малообеспеченных многодетных семей практически в два раза.

Стаж и пенсии многодетных

Среди других предложений - предоставление дополнительных пенсионных гарантий женщинам в связи с уходом за детьми. Многодетным матерям Беларуси, воспитывающим четверых детей, декретный отпуск могут начать включать в общий трудовой стаж для начисления пенсии в полном объеме. "Мы вносили соответствующее предложение", - сообщила Ирина Костевич. Сегодня матерям троих детей декретный отпуск включается в общий трудовой стаж в полном объеме – не более 9 лет. Для тех, у кого пятеро и более детей, предусмотрены дополнительные пенсионные льготы. Матерям четверых детей предлагается включать в общий стаж время нахождения в отпусках по уходу за детьми в совокупности не более 12 лет (сейчас 9). В зависимости от продолжительности нахождения в отпусках по уходу за детьми эта мера может затронуть также матерей с пятью и более детьми.

Другое предложение Минтруда касается пенсий за особые заслуги перед республикой. Сейчас право на такую пенсию имеют матери, родившие и воспитавшие 9 и более детей. Предлагается снизить эту планку - до 7 или даже 5 детей. Эта мера предлагается в целях повышения уровня социальной защиты многодетных матерей и повышения престижа материнства.

Озвученные предложения были поддержаны представителями ОО "Белорусская ассоциация многодетных родителей". В беседе они внесли ряд предложений, вызванных их насущными потребностями. Например, о предоставлении на постоянной основе скидок при посещении детьми из многодетных семей спортивно-оздоровительных центров, кружков, культурных мероприятий. Кроме того, министр ответила на ряд вопросов, связанных с трудовыми гарантиями (свободный от работы день в неделю, режим рабочего времени, повышение квалификации и др.), самозанятостью, пенсионным обеспечением и др.

В целом, заключила министр, предстоит еще совместно с другими министерствами и ведомствами и органами местной власти пересмотреть все имеющиеся льготы и преференции в сфере поддержки семей с детьми, обобщить их эффективность и выработать полный пакет предложений, которые будут представлены Президенту для принятия решений. "Главное - быть уверенными, что это даст толчок к стабилизации демографической ситуации", - резюмировала Ирина Костевич.

Источник: БЕЛТА.