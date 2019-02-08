Вас ожидает налоговая. Кому необходимо подавать декларацию и что будет, если это не сделать

11 марта 2019, 11:38

Традиционно весной наступает время подачи налоговых деклараций по подоходному налогу. В связи с этим, возникает множество вопросов, особенно в связи с действием новой редакции Налогового кодекса. Юристы компании REVERA рассказали пошагово, кто и когда должен подавать налоговую декларацию.

Кто должен предоставить налоговую декларацию?

Налоговую декларацию по подоходному налогу подают физические лица, которые являются налоговыми резидентами Беларуси по итогам 2018 года при получении указанных ниже доходов.

Напомним, что налоговое резидентство зависит от количества дней, проведенных в Беларуси, и не зависит от гражданства. Если лицо в 2018 году пребывало в Республике Беларусь 183 дня и более, оно признается налоговым резидентом Беларуси. Также согласно новой редакции Налогового кодекса если физическое лицо не признается налоговым резидентом ни в одной стране мира, то при наличии белорусского гражданства такое лицо является налоговым резидентом Беларуси.

Налоговую декларацию нужно подавать, если налоговый резидент Беларуси получил следующие доходы (перечень не исчерпывающий, указаны наиболее распространенные случаи):

1. Доходы от продажи транспортных средств

Обычно облагается налогом доход от продажи второго транспортного средства за год. Но если число сидячих мест, помимо сиденья водителя, превышает восемь либо технически допустимая общая масса транспортного средства превышает 3500 кг, то налог уплачивается и с продажи первого транспортного средства. При этом такие доходы освобождаются от подоходного налога, если проданное транспортное средство было получено по наследству.

2. Доходы от продажи недвижимости

По общему правилу, декларируется доход от отчуждения одного и более объекта недвижимости в течение 2018 года.

Исключениями являются случаи, когда лицо впервые за последние пять лет (2013 — 2018 гг.) отчуждает одну квартиру, жилой дом, дачу, садовый домик, гараж, машино-место и земельный участок, принадлежащие ему на праве собственности (долю в праве собственности на указанное имущество). Такой доход облагаться налогом не будет и, следовательно, декларировать его не нужно. В ситуации, когда лицо в 2018 году продает вторую квартиру за пять лет — доход от продажи второй квартиры необходимо указывать в декларации. Если же в 2018 году был продан жилой дом, гараж и квартира, и такие же объекты не отчуждались в 2013-2018, то указывать такие доходы в декларации не нужно. Аналогичным образом, если лицо в 2015 году продало дом, а в 2018 квартиру, обязанности декларировать доход не возникает, так как это первое отчуждение данного наименования объекта недвижимости за последние пять лет.

Как и доходы от продажи транспортных средств, продажа недвижимости, полученной по наследству, освобождается от подоходного налога и не указывается в декларации.

3. Доходы от продажи доли (пая, части доли или пая) в уставном фонде организации иному физическому лицу.

Поскольку в данном случае возможности удержать налог с дохода от продажи доли у покупателя нет, продавец-физическое лицо должен самостоятельно подать декларацию и заплатить подоходный налог. Но если доля продана по номинальной стоимости (расходы на ее получение, пересчитанные в доллары, не превышают доход от ее продажи), то подавать декларацию и уплачивать налог не нужно.

4. Подарки на сумму свыше 6116 рублей в год от физических лиц

При получении в течение 2018 года в дар от физических лиц денежных средств или иного имущества на общую сумму более 6116 белорусских рублей, необходимо указать в декларации сумму такого превышения.

Но если подарки были получены от близких родственников и лиц, состоящих между собой в отношениях свойства, то такой доход в декларации не указывается.

Напоминаем, что к лицам, состоящим в отношениях близкого родства относятся родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги.

К лицам, состоящим в отношениях свойства, относятся близкие родственники другого супруга, в том числе умершего.

5. Доходы от сдачи в наем жилых и нежилых помещений

Доходы от сдачи жилых и нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Беларуси, облагаются подоходным налогом в фиксированных суммах. Но если сумма таких доходов превышает 6116 белорусских рублей, то у физического лица возникает обязанность их задекларировать и произвести доплату налога. Налог пересчитывают по ставке 13%, при этом, суммы подоходного налога в фиксированных суммах, уплаченные за 2018 год, подлежат зачету при исчислении налога по ставке 13%. Такой порядок уплаты налога содержался в старой редакции Налогового кодекса, действующей в 2018 году. Поэтому к указанным доходам 2018 года применяются правила редакции Налогового кодекса 2018 года.

Новая редакция Кодекса не предусматривает обязанность доплаты налога, поэтому если изменения не будут приняты, доплачивать налог по доходам от сдачи в аренду помещений за 2019 год не придется.

6. Доходы, полученные из-за границы

Если налоговый резидент Беларуси работал за границей в 2018 году, выиграл в казино или получил дивиденды от своей иностранной компании — в Беларуси такие доходы нужно указать в декларации и уплатить по ним подоходный налог.

При этом если по месту получения дохода вы уже заплатили налоги, то при наличии подтверждающего документа, заверенного местной налоговой, в Беларуси сумму уплаченных налогов зачтут. Если уплаченный в иностранном государстве налог составит менее 13% от дохода, то с разницы нужно будет доплатить налог в Беларуси. Но важно понимать, что не все налоги заплаченные в другой стране, могут быть зачтены в Беларуси — налоги, уплаченные в качестве ИП в РФ по УСН не могут быть зачтены в Беларуси.

Когда нужно подавать налоговую декларацию и уплачивать налог?

С 2019 года новая редакция НК предоставила физическим лицам дополнительный месяц для подачи декларации. Теперь налоговую декларацию необходимо подать не позднее 1 апреля. А уплатить подоходный налог — не позднее 1 июня (в 2019 году — не позднее 3 июня из-за нерабочих дней).

Каким способом можно подать декларацию?

1. Лично посетить налоговую инспекцию и предоставить налоговую декларацию (при этом форму декларации лучше распечатать дома).

2. Отправить по почте с описью вложения.

В таком случае днём её представления считается день отправки почтового отправления.

3. Через личный кабинет плательщика на сайте МНС. Учетную запись и пароль для входа нужно получить заранее в любой инспекции с паспортом.

Что будет, если не подать вовремя декларацию?

при просрочке не более 3 рабочих дней предупреждение или наложение штрафа в размере до 1 базовой величины при наличии подлежащей уплате суммы налога и просрочке более 3 рабочих дней

либо при отсутствии подлежащей уплате суммы налога и просрочке более 12 месяцев наложение штрафа в размере 2 базовых величин с увеличением его на 0,5 базовой величины за каждый полный месяц просрочки, но не более 10 базовых величин

Неуплата или неполная уплата физическим лицом суммы подоходного налога:

по неосторожности, если неуплаченная или неполностью уплаченная сумма налога превышает 1 базовую величину наложение штрафа в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины умышленно наложение штрафа в размере 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 10 базовых величин, возможно также привлечение к уголовной ответственности

Напоминаем, что с 1 января 2019 года размер базовой величины составляет 25,5 рубля.



Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY



