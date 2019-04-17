Белстат объяснил, как считается статистика по зарплате

17 апреля 2019, 14:50

Статистика по заработной плате - одна из самых востребованных в обществе. Неудивительно, что эта тема легла в основу второй публичной лекции цикла "Белстат объяснит".

Проект стартовал 26 февраля, первая лекция посвящалась теме инфляции. Организаторы (сообщество "Открытые данные", Национальный статистический комитет и Пресс-клуб) рассчитывают, что открытый формат позволит лучше узнать, как собираются статистические данные, как находить нужные и интерпретировать их.

Что такое средняя заработная плата?

Это усредненный показатель, в котором учитывается заработная плата всех работников Беларуси, независимо от вида деятельности и должности. Она рассчитывается как сумма начисленного фонда заработной платы всех работников всех организаций - сумма зарплат от уборщицы до генерального директора - деленная на всю численность работников. "При этом сумма представляет собой грязную зарплату (со всеми доплатами, премиями, отпускными), из которой еще не вычтены подоходный налог и страховой взнос работника. То есть эта сумма больше той, которую мы получаем на руки", - отметила начальник главного управления статистики труда Белстата Ирина Бондаренко.

Она подчеркнула, что такой подход соответствует международным стандартам и рекомендациям Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которыми в понятие "среднего заработка" включаются все вознаграждения в денежной и натуральной форме и этот показатель является валовой суммой (без вычетов, связанных с налогообложением).

Как собирается информация

Все крупные и средние организации страны, вне зависимости от вида деятельности, ежемесячно (микро- и малые организации - со своей периодичностью, а некоммерческие с численностью до 15 человек - раз в год) заполняют форму отчетности и предоставляют ее в органы статистики. Указываются данные о численности работников, фонде заработной платы (включая подоходный налог и страховой взнос работника), численности принятых и уволенных в течение месяца и некоторые другие данные. Учитываются и нанятые по договору подряда люди - эта информация формируется по несписочному составу фонда зарплаты.

Отчет заверяется руководителем или ответственным должностным лицом организации. Почти 98 % таких данных поступают в районные и городские органы статистики в электронном виде. Там отчеты анализируются и подвергаются разноплановому контролю (некоторые виды контроля даже внедрены в саму форму отчетности, что исключает возможность ввода ошибочных данных). В том числе свежие данные сверяются с информацией за предыдущий месяц, и если есть заметное расхождение цифр (много уволенных, значительно сократился или вырос фонд зарплаты и т.п.), работники статистики звонят в организацию и уточняют причины этого.

Кстати, те, кто ежемесячно анализирует данные о зарплатах по видам деятельности, могут вычислить профессиональные праздники. Если за какой-то месяц в отрасли средняя зарплата совершает скачок вверх, можно предположить, что это связано с праздничной выплатой. "Средняя зарплата подвержена сезонным изменениям. В декабре мы радуемся доплатам к Новому году, в марте - ко Дню женщин. А в январе и феврале зарплата снижается. Начало посевных работ дает рост зарплат, особенно в отрасли сельского хозяйства и т.д.", - добавила Ирина Бондаренко.

В результате формируются данные о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате - по республике, по областям, по видам экономической деятельности. Информация публикуется на сайте Белстата 24 числа каждого месяца (а на сайтах региональных органов статистики - еще и данные по городам областного подчинения, районам).

Кроме того, дважды за пятилетку в соответствии с рекомендацией МОТ проводится выборочное обследование организаций для формирования информации о заработной плате по профессиям и должностям. Предыдущее проводилось за октябрь 2016 г., и в октябре нынешнего года эти данные снова будут разрабатываться. Итоги отдельным разделом можно найти на сайте Белстата в сборнике "Труд и занятость Республики Беларусь".

Для чего нужны данные о средней зарплате

Этот макроэкономический показатель необходим для анализа и прогнозирования социально-экономической ситуации в республике. На основании средней зарплаты и индекса потребительских цен рассчитывается реальная заработная плата, которую можно сопоставлять с производительностью труда. Это средняя зарплата, скорректированная на размер инфляции (показатель считается в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года).

Данные о средней зарплате используются для создания общей картины функционирования экономики, социальной сферы, сравнения ситуации в регионах. "К нам поступали запросы от потенциальных инвесторов, которые просили предоставить данные о номинальной начисленной среднемесячной зарплате в регионах и по вакансиям, чтобы оценить привлекательность той или иной территории", - сказала Ирина Бондаренко.

Также информация о начисленной среднемесячной зарплате по стране используется для установления размера пенсий (рост первого показателя дает основание для пересмотра трудовых пенсий), некоторых пособий.

Кроме того, в ситуациях, когда по каким-то причинам были утеряны данные по зарплате конкретного работника, суд принимает решение использовать для начисления ему пенсии данные о средней зарплате либо по республике, либо по конкретному региону, виду деятельности, в которой работник был занят.

Кстати, именно по причине того, что информация о средней зарплате используется для определения размера пенсии, в подсчете этой статистики не учитывается довольствие работников силовых ведомств - они не уплачивают взносы в ФСЗН. Однако ежегодный доклад о социально-экономическом развитии страны публикуется с учетом работников силовых ведомств (это справочная информация).

Мужчины и женщины

Гендерный разрыв в оплате труда характерен для всего мира. В выборке стран, предоставленной Белстатом, наиболее существенная разница в Азербайджане (соотношение средней зарплаты женщин к зарплате мужчин - 50 %), Армении (66 %), Казахстане (69 %), Эстонии (72 %). Приближается к гендерному равенству по этому показателю Португалия (91 %), Бельгия (89 %), Испания, Литва (88 %) и другие.

В Беларуси разрыв нестабильный, он изменяется в пределах 73,6-81 % с 1995 г.

Ирина Бондаренко обратила внимание: так сложилось, что сферы, в которых преобладают женщины (образование, социальные услуги и др.), являются далеко не самыми высокооплачиваемыми. А в авиации и IT, где зарплаты одни из самых высоких, заняты преимущественно мужчины.

В чем разница средней и медианной зарплат

Дважды в год - за май и ноябрь - Белстат собирает данные от организаций о распределении их работников по размеру зарплаты. Периодичность со временем менялась: было и раз в два года (как сейчас в России), и четыре раза в год. "Но мы остановились на обследовании в мае и ноябре - это более-менее стабильные месяцы, не подверженные сезонным колебаниям. Просить организации формировать отчет чаще - значит, дополнительно загружать наших респондентов. К тому же обследование дважды в год дает объективную картину", - пояснила Ирина Бондаренко.

Предыдущий такой отчет публиковался за ноябрь 2018 г. - тогда начисленная средняя зарплата составляла 994 руб. И около 30 % получали зарплату выше средней. Аналогичная информация также формируется по регионам, по видам экономической деятельности.

В качестве примера можно сравнить распределение работников по размеру зарплаты в одних из самых низкооплачиваемых и самых высокооплачиваемых видах деятельности - по уходу в домах-интернатах и предоставлению соцуслуг и в сфере IT. Большая часть айтишников распределяется в интервале от 2 тыс. руб. и выше. А средняя зарплата по виду деятельности "уход в домах-интернатах и соцуслуги" в ноябре прошлого года составляла 572 руб., и почти половина работников расположилась в зарплатном интервале от 400 руб. до 600 руб.

На основе таких данных рассчитывается медианная заработная плата. Это та сумма, которая разделяет работников на две равные части: половина получает меньше, половина - больше.

Из мировой практики нормальной считается разница между медианной и средней зарплатами (она, условно говоря, характеризует ширину распределения доходов) в пределах 20-25 %. В Беларуси показатель в пределах нормы, хотя если сравнить данные, начиная с ноября 2013 г., заметен небольшой поступательный рост. Разница выросла с 17,5% до 24,4% в ноябре 2018 г.

Чем может быть вызван рост, Белстат комментировать не может, он отвечает лишь за формирование данных. А вот модератор лекции - старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб - сделал предположение: на разрыв влияет рост количества высокооплачиваемых работников, что связано прежде всего в развитием IT-сектора.

По видам экономической деятельности одна из самых небольших разниц в размере медианной и средней зарплат - в горнодобывающей промышленности, металлургическом производстве, а самый большой разрыв - в воздушном транспорте.

Источник: БЕЛТА.