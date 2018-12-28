Минтруда предлагает не осуществлять страховые выплаты, если работник получил травму или погиб в состоянии алкогольного опьянения

24 апреля 2019, 10:57

Министерство труда и социальной защиты подготовило комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасных условий труда, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 23 апреля на заседании президиума Совета министров.

"Государственными органами и организациями должны быть выработаны действенные меры, позволяющие обеспечить безусловное соблюдение требований по охране труда с применением строгих мер ответственности, в соответствии с поручением главы государства", — цитирует Румаса пресс-служба правительства.

По его словам, причиной подготовки дополнительных мер для безопасных условий труда стала негативная тенденция роста производственного травматизма. Так, в 2018 году по сравнению с 2017-м существенно выросла численность работников, погибших или травмированных на производстве (погибших — на 29 человек, тяжело травмированных — на 107, получивших другие травмы — на 195).

Предлагаемые новшества представила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Среди предложений — скорректировать механизмы льгот и надбавок к страховым тарифам, пересмотреть страховые выплаты при получении травм на производстве, если пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения.

"Предлагаем рассмотреть возможность не осуществлять страховых выплат, если человек получил травму или погиб по причине того, что находился в алкогольном опьянении", — сообщила она журналистам.

По оценке министра, наибольшие профессиональные риски с точки зрения травматизма — в горнодобывающей отрасли, а также в таких сферах, как строительство, транспорт, сельское хозяйство и лесной сектор.

Она отметила, что "главное направление — сокращение ручного труда". "Будем также предлагать механизмы экономической заинтересованности работодателя — это, прежде всего, совершенствование системы обязательного страхования от несчастных случаев на производстве. На наш взгляд, надо посмотреть на усиление дифференциации страховых тарифов в зависимости от степени профессиональных рисков", — сообщила Костевич.

Румас на заседании обратил внимание и на обстановку в области пожарной безопасности. По сравнению с 2017 годом количество пожаров на объектах организаций увеличилось более чем на 40% (с 383 до 542). Рост отмечается как у субъектов хозяйствования всех форм собственности, так и в жилом секторе.

Кроме того, по его словам,увеличилось количество чрезвычайных происшествий на опасных производственных и потенциально опасных объектах, в которых не последнюю роль сыграл износ оборудования и выработка его ресурса. Во время надзорных мероприятий выявляются прямые нарушения законодательства, регламентирующего вопросы пожарной и промышленной безопасности.

"Судя по материалам, представленным к сегодняшнему заседанию, основная причина травматизма, пожаров и иных происшествий — это отсутствие дисциплины и порядка на производстве. Решая задачи экономического характера, отдельные руководители и ответственные должностные лица предприятий упускают гораздо более важные вопросы — сохранение жизни и здоровья работников", — отметил премьер-министр.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала БелаПАН