Белинвестбанк вводит лимиты на снятие наличных без комиссии. В чем причина.

24 апреля 2019, 14:01

Со 2 мая Белинвестбанк вводит ограничение на снятие наличных без комиссии в банкоматах. При снятии наличных с карточки в кассах банка комиссию придется заплатить в любом случае. Из других изменений — вводится сбор за просмотр баланса карточки, если это делать больше 3-х раз в месяц. Об этом сообщается на сайте банка.

В Белинвестбанке объясняют введение лимитов на снятие наличных без комиссии в своих банкоматах и банков-партнеров «развитием системы безналичных платежей, использованием современных платежных механизмов, увеличением их доли в платежном обороте страны».

Со 2 мая без комиссии максимальная сумма для снятия наличных в банкоматах банка и партнеров будет составлять 500 рублей в сутки, а в месяц — 1500 рублей. Если карточка открыта в долларах, евро или российских рублях, то суточные лимиты по снятию наличных без комиссии в банкоматах составит 200 USD/EUR или 15 000 RUB соответственно, а месячные — 600 USD/EUR, 45 000 RUB соответственно. В случае превышения будет взиматься комиссия в 0,5% от суммы (минимум 2 белорусских рубля, 3 доллара или евро, 200 российских рублей). Плата будет взиматься в валюте, в которой открыт счет.

Если нужно будет снять наличные по карточке через кассу банка, то нужно будет заплатить комиссию при снятии любой суммы. Она составит 0,5% от суммы (минимум 50 копеек, 1 доллар или евро, 30 российских рублей). Плата будет взиматься в валюте, в которой открыт счет.

До 2 мая ограничения на снятие наличных без комиссии как в банкоматах, так и в кассах банка отсутствуют.

Держатели карточек Белинвестбанка со 2 мая смогут бесплатно 3 раза на протяжении месяца просматривать баланс в устройствах самообслуживания — банкоматах и инфокиосках — любых банков. «Аналогичный подход будет применен и в банкоматах Белинвестбанка и банков-партнеров», — уточняют в банке.

С четвертого просмотра баланса в месяц придется платить. Если смотреть баланс в устройствах Белинвестбанка, то нужно будет вносить 25 копеек, 0,15 доллара или евро или 10 российских рублей. Не придется платить комиссию только обладателям карточек Visa Infinite.

При просмотре баланса в устройствах других банков комиссия будет еще выше. К примеру, если это будут банкоматы не банков-партнеров, то комиссия составит 3,25 белорусских рубля, 1,6 доллара или евро или 100 российских рублей (за каждый просмотр баланса, начиная с 4 раза в месяц).



Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY



