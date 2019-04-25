Средняя зарплата в Беларуси в марте составила 1056,9 рублей

25 апреля 2019, 8:19

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте этого года составила 1056,9 руб., темп роста к марту 2018 г. - 107,3 %, сообщили в Национальном статистическом комитете Республики Беларусь.

В феврале этого года средняя зарплата по стране была на уровне 977,6 руб.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за март сформировалась в размере 1 544,5 руб. (темп роста к марту 2018 г. - 105,9 %). В Минской области она составила 1 051,1 руб. (110,4 %), в Гомельской - 930,2 руб. (107,3 %), в Гродненской - 892,7 руб. (108 %), в Брестской - 892 руб. (107,4 %). Средний заработок в Витебской области - 867 руб. (107 %), в Могилевской - 846,3 руб. (104,4 %).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-марте по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. возросла на 7,8 %.

По итогам первого квартала этого года, больше всего получали работники таких сфер, как информация и связь (3 274,4 руб.), включая информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (4 477 руб.), воздушный транспорт (2 607,8 руб.), а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2 497,3 руб.). В лидерах и такие виды деятельности, как производство химических продуктов, кокса и продуктов нефтепереработки, горнодобывающая промышленность.

Меньше всего начислено работникам по уходу в специализированных учреждениях и в сфере социальных услуг (571,4 руб.), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры (560,3 руб.), парикмахерских и салонов красоты (497 руб.).

Источник: БЕЛТА.