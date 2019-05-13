В Беларуси летом будут работать 6,2 тыс. оздоровительных детских лагерей

14 мая 2019, 14:03

Летом этого года 6,2 тыс. оздоровительных лагерей разных форм откроют свои двери для ребят по всей Беларуси. Об этом сообщил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик.

"В летний период 2019 года планируется организовать работу 6,2 тыс. оздоровительных лагерей (в 2018-м было 5885), из них около 1,7 тыс. - с круглосуточным пребыванием и 4,5 тыс. - с дневным пребыванием детей. Охват оздоровлением планируется на уровне прошлого года - 36,1 %", - сказал Эдуард Томильчик.

В лагерях всех типов смогут оздоровиться более 388 тыс. детей, из них 222,5 тыс. - в лагерях с дневным пребыванием, 165,5 тыс. - с круглосуточным. План оздоровления летом в этом году увеличен почти на 20 тыс. человек.

Традиционно внимание будет уделено категориям ребят, нуждающихся в особой поддержке: детям-сиротам, с инвалидностью, находящимся в социально опасном положении. Так, в разных типах лагерей планируется оздоровить около 12 тыс. детей-сирот, более 4 тыс. детей-инвалидов (многие из них смогут провести этот период летних каникул вместе с родителями). Различные формы оздоровления и занятости предложат почти 98 % ребят, признанных находящимися в социально опасном положении, а также в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа.

В оздоровительных лагерях труда и отдыха интересно и с пользой проведут время 14 тыс. несовершеннолетних.

Профориентацию и практико-ориентированное обучение молодежи в летний сезон можно отлично совмещать с оздоровлением, для чего в Беларуси развивают деятельность профильные лагеря для высокомотивированных детей, например для юных археологов, техников, экологов.

Особое внимание будет уделяться реализации программ дополнительного образования детей и молодежи по направлениям: художественное, техническое, туристско-краеведческое, спортивное и др.

Популярна у детей и такая форма оздоровления старшеклассников, как профильные палаточные лагеря - не только оборонно-спортивного профиля, но и лингвистического, лидерского, волонтерского и других. "Здесь оправдал себя такой механизм, как "лагерь в лагере", когда палатки располагаются на территории стационарных лагерей, что позволяет снизить затраты на создание инфраструктуры", - заключил Эдуард Томильчик.

Источник: БЕЛТА.