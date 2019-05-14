На подготовку стационарных оздоровительных лагерей в этом году направят около 12 млн рублей

14 мая 2019, 14:26

С учетом средств республиканского субботника на подготовку стационарных оздоровительных лагерей к очередному сезону будет направлено около Br12 млн. Об этом сообщил сегодня директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы планируем, что с учетом средств из различных источников, а также заработанных на республиканском субботнике, около Br12 млн будет затрачено на подготовку базы стационарных лагерей. Их в этом сезоне будет работать более 140. Удельный вес отдыхающих в них ребят будет увеличен за счет максимального заполнения лагерей, некоторые начнут работу в мае и захватят пять смен", - отметил Геннадий Болбатовский.

Он также подчеркнул, что удалось остановить тенденцию массового закрытия стационарных лагерей. Точное их количество в нынешний сезон не указывается, пока не завершилась приемка. Но даже если какие-то лагеря не пройдут проверку, их закрытие компенсируется проведением смен на арендованной базе санаторно-курортных организаций. И широко применяется опыт использования закрытых малокомплектных школ в экологически чистых регионах, где есть вся инфраструктура.

"Республиканскому центру на проведение детской летней оздоровительной кампании выделено более 47 млн рублей, из которых 1,3 млн рублей - на приобретение путевок для льготных категорий детей, проживающих на загрязненных территориях, более 500 тыс. рублей - на подготовку", - добавил Геннадий Болбатовский. Планируется, что эти средства позволят оздоровить свыше 388 тыс. детей (более 38 % численности детского населения). Количество желающих из года в год растет.

Согласован и размер дотаций на путевки в летние оздоровительные лагеря. Так, в лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 и более дней дотация составит 196 руб. (около 42 % от прогнозируемой стоимости путевки), в дневной 18-дневный - 81 руб. (около 66 %). В дневной лагерь труда и отдыха размер удешевления достигает 89 руб. (при прогнозируемой стоимости 132 руб.), 9-дневные профильные - 84 руб. (при средней стоимости 111 руб.) и в спортивные (круглосуточные, дневные и 9-дневные) - 217 руб. (от 550 руб.) 91 руб. (от 143 руб.) и 95 руб. (от 155 руб.) соответственно.

Дополнительно путевки будут удешевляться за счет средств местных бюджетов, нанимателей и профсоюзов, не менее 10 % от стоимости заплатят родители. К слову, еще есть возможность приобрести путевки. Алгоритм такой: родители должны обратиться в комиссию по оздоровлению своего предприятия, которая далее связывается с территориальными представителями Республиканского центра, они регулируют заключение договоров.

Геннадий Болбатовский добавил, что на протяжении всей кампании будет проводиться мониторинг в оздоровительных лагерях, основной упор которого будет сделан на безопасность пребывания в них детей.

Источник: БЕЛТА.