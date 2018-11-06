16 мая 2019, 10:32

Правительство рассматривает вопрос о том, чтобы принять документы о досрочном размораживании семейного капитала, сообщила в эфире ОНТ министр туда и социальной защиты Ирина Костевич. Речь идет о семьях, которые остро нуждаются в улучшении жилищных условий.

"Рассматривается вопрос о досрочном размораживании семейного капитала уже существующей программы. А также возможности использования сумм со счетов, открываемых уже по новой программе, тем семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий", - сказала министр.

Также в сюжете было отмечено, что в настоящее время на социальные льготы для семей - на услуги здравоохранения, образования тратится государством каждый год почти 9 миллиардов рублей, что составляет более 7 процентов ВВП, а на детские пособия около 2 миллиардов рублей.

В настоящее время министерство разрабатывает пакет документов, касающихся совершенствования пособий для многодетных матерей.

Кроме этого, формируется база данных многодетных семей.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала sputnik.by