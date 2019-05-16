Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,3 %

21 мая 2019, 8:31

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 мая 2019 г. составил 0,3 %, снизившись по сравнению с показателем годовой давности на 0,2 процентного пункта, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь.

При этом в Брестской и Гродненской областях этот показатель составил 0,5 %; в Гомельской, Витебской и Могилевской - 0,4 %; Минской - 0,3 %, в Минске - 0,1 %.

На учете в качестве безработных на 1 мая состояли 14,5 тыс. человек, что на 33,5 % меньше, чем на ту же дату в 2018 г. (21,8 тыс. человек).

Наниматели предлагают 80,6 тыс. свободных рабочих мест, что на 22,8 % больше, чем год назад (65,7 тыс.). Спрос на рабочие профессии выше других - 63,1 % от общего числа вакансий.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 мая составил 0,2 безработного на одну вакансию (год назад было 0,3). При этом в Брестской и Витебской областях показатель составил 0,3 безработного на вакансию, Гомельской, Гродненской и Могилевской - 0,2, Минской области и в Минске - 0,1 безработного на вакансию.

В январе-апреле за содействием в трудоустройстве обратились 56,6 тыс. человек, из них на учет в качестве безработных поставлены 35,8 тыс. человек. За этот период на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроены 38 тыс. человек (67,1 % обратившихся за содействием), из них 24,5 тыс. безработных. На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлены 1,9 тыс. человек, в оплачиваемых общественных работах участвовали 11,8 тыс. человек, на новое место жительства и работы переселены 53 семьи безработных.

Источник: БЕЛТА.