Усовершенствована система стимулирующих выплат работникам в сфере архивного дела

21 июня 2019, 14:49

Министерство юстиции установило тарифные разряды и усовершенствовало систему стимулирующих выплат работникам в сфере архивного дела. Это предусмотрено постановлением Минюста от 31 мая 2019 года № 99, разработанным во исполнение Указа Президента от 18 января 2019 года № 27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций", и вступающим в силу с 1 января 2020 года.

По должностям архивистов, архивистов-реставраторов, археографов, палеографов, хранителей фондов, заведующих архивохранилищами бюджетных организаций независимо от их ведомственной подчиненности установлены следующие тарифные разряды. Заведующий архивохранилищем получил 10-й тарифный разряд; ведущие архивист, архивист-реставратор, археограф, палеограф, хранитель фондов - 8-й. У архивистов, архивистов-реставраторов, археографов, палеографов, хранителей фондов, имеющих первую квалификационную категорию, будет 7-й тарифный разряд; тех, кто имеет вторую квалификационную категорию, - 6-й; не имеет категории - 5-й.

Для них установлена стимулирующая выплата - надбавка за работу с архивными документами - в размере 20% оклада.

Установлен также перечень и размеры стимулирующих выплат работникам государственных архивных учреждений и территориальных (городских или районных) архивов. Надбавка за специфику работы в сфере архивного дела, сложность и напряженность работы по должностям руководителей и специалистов, характер труда по профессиям рабочих - до 100% оклада.

Выпускники, которые работают по распределению, перераспределению в соответствии с полученной специальностью и присвоенной квалификацией, получившие высшее, среднее специальное, профессионально-техническое образование в дневной форме за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в течение срока обязательной работы по распределению, перераспределению будут получать надбавку в размере 10% базовой ставки.

Конкретные размеры и порядок осуществления стимулирующих выплат в этом случае определяют руководители государственных архивных учреждений и территориальных (городских или районных) архивов в пределах бюджетных средств на оплату труда и иных источников, не запрещенных законодательством.

При совершенствовании системы оплаты труда не допускается снижение размеров начисленной зарплаты.