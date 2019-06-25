Средняя зарплата в Беларуси в мае составила 1071,6 руб.

25 июня 2019, 9:02

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае текущего года составила 1071,6 руб., сообщили в Национальном статистическом комитете Республики Беларусь.

В апреле этого года средняя зарплата была на уровне 1073,7 руб.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за май сформировалась в размере 1 472 руб. (темп роста к маю минувшего года - 105,7 %). В Минской области она составила 1 102 руб. (108,4 %), в Гомельской - 968,4 руб. (107,3 %), в Гродненской - 926,2 руб. (105,7 %), в Брестской - 918,8 руб. (106,3 %), в Витебской - 908,3 руб. (105,1 %), в Могилевской - 884,1 руб. (104,3 %).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-мае по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. возросла на 7,9 %.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (4 119,1 руб.), пассажирский воздушный транспорт (3 794,6 руб.), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2 554 руб.), производство химических продуктов (2 145,5 руб.), горнодобывающая промышленность (1 865,9 руб.).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (582,2 руб.), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (590,4 руб.), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (603,3 руб.) и трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (630,7 руб.).

Источник: БЕЛТА.