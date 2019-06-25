МНС: об освобождении от НДС организаций, использующих труд инвалидов

25 июня 2019, 15:50

Министерство по налогам и сборам в письме т 17.06.2019 № 2-1-9/01371 по вопросу порядка применения освобождения от НДС, установленного подпунктом 1.16 пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса Республики Беларусь (в редакции, действующей с 01.01.2019, далее - Кодекс), сообщает следующее.

1. Исключено условие о наличии сертификата.

Согласно подпункту 1.16 пункта 1 статьи 118 Кодекса освобождаются от НДС обороты по реализации товаров (работ, услуг) плательщиками, использующими труд инвалидов, если численность инвалидов у них в среднем за период составляет не менее 50% численности работников в среднем за этот же период, т.е. требование по проценту численности инвалидов не изменилось.

С 2019 года для применения освобождения от НДС при реализации товаров (работ, услуг) плательщиками, использующими труд инвалидов, исключено требование о наличии сертификата, подтверждающего отнесение продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного производства.

Справочно. До 01.01.2019 основанием для освобождения от НДС оборотов по реализации товаров (работ, услуг) служил сертификат, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее областными отделениями, об отнесении данных товаров (работ, услуг) к товарам (работам, услугам) собственного производства (подп. 1.16 п. 1 статьи 94 Налогового Кодекса Республики Беларусь, в редакции, действовавшей до 01.01.2019).

Следовательно, по отгруженным (выполненным, оказанным) с 01.01.2019 товарам (работам, услугам), на которые отсутствуют названные сертификаты, организация применяет освобождение от НДС при соблюдении условия о численности инвалидов.

Справочно. Для целей подпункта 1.16 пункта 1 статьи 118 Кодекса к товарам (работам, услугам) не относятся приобретенные товары, подакцизные товары, брокерские и иные посреднические услуги, сдача в аренду (передача в финансовую аренду (лизинг)) имущества, то есть по-прежнему освобождение от НДС распространяется только на производственную деятельность.

2. Отказ от применения освобождения от НДС.

Как определено пунктом 4 статьи 35 Кодекса плательщик вправе использовать льготы по налогам, сборам (пошлинам) с момента возникновения правовых оснований для их применения и в течение всего периода действия этих оснований. Плательщик вправе не использовать льготы по налогам, сборам (пошлинам), отказаться от их использования либо приостановить их использование на один или несколько налоговых периодов, если иное не установлено Кодексом.

Согласно пункту 3 статьи 118 Кодекса плательщик в отношении оборотов по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных пунктом 1 статьи 118 Кодекса, вправе отказаться от освобождения от налогообложения НДС таких оборотов, подав соответствующее заявление в налоговый орган.

Такой отказ возможен только в отношении всех оборотов по реализации плательщика, предусмотренных одним или несколькими подпунктами пункта 1 статьи 118 Кодекса.

Не допускается отказ от освобождения от налогообложения на срок менее одного налогового периода.

Таким образом, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 35, пунктом 3 статьи 118 Кодекса, организация, использующая труд инвалидов, вправе отказаться от применения освобождения, установленного подпунктом 1.16 пункта 1 статьи 118 Кодекса, в отношении всех оборотов по реализации товаров (работ, услуг) и на весь налоговый период. Частичного отказа от применения освобождения данный порядок не предусматривает.

3. Предъявление сумм НДС в первичных учетных документах и электронных счетах-фактурах (излишне предъявленные суммы НДС).

В случае если плательщик, использующий труд инвалидов (продавец), предъявит суммы НДС белорусским организациям и индивидуальным предпринимателям в первичных учетных документах, применяемых при отгрузке каких-либо произведенных им товаров (выполненных работ, оказанных услуг), и в электронных счетах-фактурах, то такие суммы НДС признаются излишне предъявленными продавцом и согласно подпункту 7.1 пункта 7 статьи 129 Кодекса подлежат исчислению и уплате в бюджет, за исключением случаев, установленных подпунктом 7.2 пункта 7 статьи 129 Кодекса.

Справочно. Положения пункта 7 статьи 129 Кодекса распространяются на обороты по реализации товаров (работ, услуг), освобождаемые от НДС в соответствии с законодательством, по которым продавцом предъявлена сумма НДС покупателям (подпункт 8.1.4 пункта 8 статьи 129 Кодекса).

Суммы НДС, приходящиеся на обороты по реализации товаров (работ, услуг), облагаемые НДС согласно подпункту 7.1 пункта 7 статьи 129 Кодекса, принимаются к вычету в общеустановленном порядке.