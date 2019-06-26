Работающие женщины ежедневно тратят на домашнее хозяйство почти на 2 часа больше, чем мужчины

26 июня 2019, 8:27

Трудовой день работающих женщин длится чуть меньше, чем у работающих мужчин, но при этом процент неоплачиваемого труда у них выше. Такие данные привела заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич в своем докладе на форуме "Актуальные направления гендерной политики в контексте Целей устойчивого развития", который проходит в Минске,.

Уровень занятости белорусских женщин очень высокий - среди дам трудоспособного возраста он составляет 84 %. При этом женщины чаще, чем мужчины, берут дополнительную работу. Растет и их активность в бизнесе: в Беларуси 32 % предпринимателей - женщины (причем почти 12 % из них - собственники, учредители организаций). Соответственно, и уровень безработицы среди женщин ниже, чем среди представителей сильного пола - 3,6 % против 5,9 % по методологии Международной организации труда. Вот только зачастую на плечи женщин ложатся и никак не оплачиваемые обязанности. Чтобы изучить этот аспект, Белстат при поддержке ЮНФПА провел обследование "Бюджет времени".

"Работающие мужчины в среднем за один день недели трудятся на 40 минут больше, чем работающие женщины. А те в свою очередь ежедневно на час и 44 минуты тратят больше времени на домашнее хозяйство. При этом соотношение оплачиваемой и неоплачиваемой работы у мужчин выглядит так - 78 % и 22 % соответственно, у женщин - 63 % и 37 %", - привела данные Елена Кухаревич. Стоит отметить, что присутствует еще и гендерный разрыв в размере оплаты труда на одной и той же должности - с этой проблемой сталкиваются многие даже самые высокоразвитые страны.

То, что двойную нагрузку - на работе и дома - несет большое количество женщин, подтверждается и такими цифрами: 60 % работающих женщин в возрасте 20-49 лет имеют детей. Причем именно среди этой возрастной группы отмечается самый высокий уровень занятости - 91 %

Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков также отметил позитивные изменения в сторону экономической самостоятельности женщин и реализации их потенциала. С одной стороны, этому способствует работа органов занятости по направлению на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных, в т. ч. с гарантией дальнейшего трудоустройства (кстати, с недавних пор лица, воспитывающие детей в возрасте до 3 лет, тоже могут бесплатно воспользоваться такой возможностью), а также предоставление субсидий на организацию своего дела: за 2014-2018 гг. финансовую поддержку на эти цели получили 3,5 тыс. безработных женщин.

"Кроме того, проводится работа по реформированию системы оплаты труда в бюджетной сфере, которая всегда была более "женской", - добавил Валерий Ковальков. - Второе стратегическое направление - снижение двойной занятости женщин во время развития их личностного потенциала. Сегодня в Беларуси нет законодательных барьеров для равного участия обоих супругов в воспитании детей и совмещения профессиональных обязанностей и домашних дел. Но двойная занятость женщин - на работе и дома - продолжает оставаться сдерживающим фактором в достижении фактического равенства".

Как показательный пример, замминистра привел информацию о том, как часто мужчины пользуются правом на отпуск по уходу за ребенком. "Из 280 тыс. человек, которые в 2018 году находились в отпуске по уходу за ребенком, мужчин было только чуть более 3 тыс. Одна из причин - наличие стереотипов о социальных ролях мужчин и женщин. Для первых это в основном профессиональные роли, для вторых - семейные. Чтобы мы могли подтолкнуть мужчин к участию в воспитании детей, в 2018 году были предложены некоторые новации - кратковременный отцовский отпуск при рождении ребенка, право выбора трудового отпуска в летнее время для отцов, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также предоставление отцу, воспитывающему двоих и более детей в возрасте до 14 лет, права использовать трудовой отпуск до истечения 6 месяцев работы у нанимателя", - рассказал Валерий Ковальков.

Он также вкратце упомянул прочие гарантии для работающих родителей - то есть как женщин, так и мужчин. И напомнил о предложениях в проект обновленного Трудового кодекса. Форум проводится Фондом ООН в области народонаселения в Беларуси и Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Национальным координатором по достижения Целей устойчивого развития Марианной Щеткиной и при финансовой поддержке посольства Великобритании в Минске.

Форум является площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов в реализации гендерной политики с учетом международного опыта и национального контекста республики.

Источник: БЕЛТА.