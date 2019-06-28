К молодежи относится почти каждый пятый житель Беларуси

28 июня 2019, 8:23

Численность молодежи в Беларуси на начало этого года составляла 1858,5 тыс. человек, то есть почти каждый пятый житель республики относится к данной категории. Такая информация содержится с статистическом обзоре ко Дню молодежи (последнее воскресенье июня), опубликованном на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

Юношей немного больше, чем девушек - 953,3 тыс. против 905,2 тыс.

Как и во все времена, молодежь тянется в город, на сельскую местность приходится только 278,7 тыс. жителей в возрасте 14-30 лет. Причем в столице проживают 478,2 тыс. молодых людей. Среди регионов самой молодежной можно назвать Гомельскую область - 264,4 тыс., следом идет Брестская - 259 тыс. Меньше всего молодых людей в Могилевской и Гродненской областях - 197,1 тыс. и 193,4 тыс. соответственно.

Белорусы в возрасте 25-30 лет составляет большинство - 831 тыс. И, разумеется, значительная часть - учащиеся и студенты. При этом в вузах, которые являются наиболее крупными образовательными центрами, обучается наибольший процент ребят. Например, в 2018/2019 учебном году профтехобразование получали 65,7 тыс. человек, среднее специальное - 113,3 тыс., а высшее - 282,8 тыс.

В общей численности работников организаций на начало 2019 г. удельный вес молодежи составлял 20,9 %.

Сегодня самой молодежной является сфера IT-технологий, где каждый второй работник в возрасте до 31 года. Также у молодых людей пользуются популярностью такие виды деятельности, как услуги по временному проживанию и питанию (доля молодежи среди работников - 39,2 %), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (30,1 %), финансовая и страховая деятельность (25,7 %), творчество, спорт, развлечения и отдых (23,6 %).

В 2018 г. в брак вступили 40,5 тыс. девушек и 36 тыс. парней. Среди молодежи женщины преимущественно вступают в брак в возрасте 20-25 лет (57,6 %), в то время как большая часть молодых мужчин создают семьи по достижении 25 лет (60,6 %).

В прошлом году у молодых женщин родилось 58,6 тыс. детей, подавляющее большинство - в зарегистрированном браке.

Молодежь ведет активный образ жизни: физической культурой и спортом в свободное время занимаются около 30 % молодых мужчин и женщин.

Повышению роли молодежи в принятии решений о настоящем и будущем развитии Беларуси уделяется особое внимание. Важно, чтобы каждый молодой человек чувствовал причастность к судьбе своей страны и ответственность за нее. Это общемировой ориентир: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года затрагивает основные проблемы и интересы молодежи в таких сферах, как здравоохранение, образование и экономика.

Источник: БЕЛТА.