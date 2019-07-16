Минздрав продолжает работу по переходу отрасли на новую систему оплаты труда с 2020 года

19 июля 2019, 10:34

Министерство здравоохранения Республики Беларусь продолжает работу по обеспечению перехода отрасли на новую систему оплаты труда с 1 января 2020 г. Такая информация размещена на сайте ведомства.

Разработанные проекты постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь по новой оплате труда предполагают значительное уменьшение количества действующих в настоящее время наименований выплат.

В частности, в настоящее время в здравоохранении предусмотрены более 50 наименований выплат (повышения, надбавки и доплаты). Предлагается оптимизировать их количество до 13 (9 стимулирующих надбавок и 4 компенсирующие доплаты). При этом сумма заработной платы каждого работника при введении новой системы оплаты труда не уменьшится, поскольку будет осуществлено объединение многочисленных выплат в новые наименования с одновременным объединением их размеров в денежном эквиваленте.

Специалистами министерства, главных управлений здравоохранения облисполкомов и комитета по здравоохранению Мингорисполкома совместно с профсоюзами начато проведение разъяснительной работы среди персонала по введению новой системы оплаты труда. Минздрав также продолжит работу по повышению заработной платы работникам отрасли.

Согласно Указу Президента Ресспублики Беларусь от 18.01.2019 № 27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций" с 2020 г. вводится новая система оплаты труда. Основные изменения заключаются в следующем: тарифная ставка первого разряда (36,4 руб.) заменяется на базовую ставку (180 руб.), вместо 27-размерной единой тарифной сетки вводится 18-разрядная. Новая тарифная сетка предусматривает тарификацию должностей: врачей - с 7-го по 11-й тарифные разряды, средних медработников - с 3-го по 6-й тарифные разряды, четкое разграничение полномочий правительства Беларуси, республиканских органов управления и бюджетных организаций в определении условий оплаты труда, установлении стимулирующих надбавок и стимулирующих доплат.

Зарплата работников бюджетных организаций будет состоять из: оклада, стимулирующих выплат в виде надбавки и премии, компенсирующих выплат. Надбавка за стаж будет зависеть от срока работы сотрудника в бюджетных организациях: до 5 лет - 10 %, от 5 до 10 лет - 15 %, от 10 до 15 лет - 20 %, от 15 лет и выше - 30 % . Премирование будет производиться из средств, предусматриваемых в соответствующих бюджетах, в размере 5 % от суммы окладов работников. Кроме этого бюджетникам будут производиться выплаты, не связанные с оплатой их труда.

Работникам в соответствии с нормативными документами Президента и правительства будут производиться следующие надбавки и доплаты: надбавка за работу на условиях контрактной формы найма, доплата за ученую степень и ученое звание, за работу в сверхурочное время, в праздники, праздничные, выходные дни, а также за работу с вредными или опасными условиями труда. Единовременная выплата на оздоровление будет осуществляться при уходе в трудовой отпуск из расчета 0,5 оклада работника.

Материальная помощь будет оказываться, как правило, в связи с непредвиденными материальными затруднениями с направлением на эти цели средств в размере 0,3 среднемесячной суммы оклада работника. Конкретные размеры премий, единовременных выплат на оздоровление и матпомощи, а также порядок и условия их выплаты будут определяться положениями, утверждаемыми руководителями бюджетных организаций.

При введении новой системы оплаты труда с 1 января 2020 г. не допускается снижение размеров начисленной зарплаты (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда.

Источник: БЕЛТА.