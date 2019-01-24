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    • № 7, июль 2019

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    С 1 августа повышаются пособия при рождении детей

    24 июля 2019, 15:19

    С 1 августа в Беларуси вырастут пособия при рождении детей, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума. Напомним, со следующего месяца БПМ увеличится на 6,89 рубля — до 230,91 рубля.

    Пропорционально росту БПМ изменятся размеры единовременного пособия в связи с рождением первого ребенка, с 1 августа оно составит 2 309,1 рубля (сейчас — 2 240,2 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 232,74 рубля (сейчас — 3 136,28 рубля).

    Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 августа
    вид пособия размер пособия сумма, рублей
    пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) 50% БПМ 115,46 (сейчас — 112,01)

    на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:

    на детей, кроме ребенка-инвалида

    		 50% БПМ 115,46 (112,01)

    на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:

    на ребенка-инвалида

    		 70% БПМ

    161,64

    (156,81)

    по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное)

    с I и II степенью утраты
    здоровья

    с III и IV степенью утраты
    здоровья до исполнения
    ребенку возраста 3 лет

    с III и IV степенью утраты
    здоровья после исполнения
    ребенку возраста 3 лет

    100% БПМ

    100% БПМ

    120% БПМ

    230,91

    (224,02)

    230,91

    (224,02)

    277,09

    (268,82)
    на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ

    161,64

    (156,81)

    Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 230,91 рубля (сейчас — 224,02 рубля).

    С 1 августа также поднимут пособия на детей до трех лет, однако размер повышения пока неизвестен.

    Правительство пересмотрит действующую господдержку семей с детьми, ранее сообщил премьер-министр Сергей Румас. Глава правительства заявил, что в ближайшей перспективе усилия правительства будут сконцентрированы на дополнительной поддержке семей с детьми — детских пособиях, жилье, пенсионных гарантиях многодетным матерям, повышении доступности репродуктивных технологий, в первую очередь ЭКО.

    Власти также могут пересмотреть выплату пособий семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид. «Вопрос продолжения выплаты пособия на других детей старше 3 лет после достижения ребенком-инвалидом 18 лет будет проработан при комплексной корректировке законодательства о государственных пособиях», — сообщают в Минтруда.

    Напомним, в марте этого года сообщалось, что для семей, которые воспитывают детей, подготовили изменения. Среди них — поднять пособия на детей, решить проблему страхового стажа для матерей четверых детей и разрешить использовать семейный капитал после достижения ребенком 3-летнего возраста.

    Некоторым семьям с детьми могут также поднять пособия. Сейчас семьям, в которых несколько детей, одному из которых меньше 3 лет, ежемесячно платят пособие, которое составляет половину бюджета прожиточного минимума. И размер этих выплат не зависит от количества детей.

    Сейчас хотят выплачивать это пособие в зависимости от числа детей. Предлагается дифференцировать это пособие: трое детей — 50% от БПМ, четверо — 75%. Семьям с 5 детьми, одному из которых меньше 3 лет, предлагают поднять размер пособия до 125% от БПМ.

    Еще одно из предлагаемых изменений — включать в общий трудовой стаж, который важен для начисления пенсии, декретный отпуск матерей, воспитывающих 4 детей.

    Сегодня максимальная продолжительность включаемых в трудовой стаж периодов ухода за ребенком — 9 лет. Независимо от количества детей. У кого трое детей, тем декретный отпуск включается в трудовой стаж в полном объеме, а для матерей пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY


     

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