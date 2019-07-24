Средняя зарплата в Беларуси в июне составила 1080,5 рублей

25 июля 2019, 12:02

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июне текущего года составила 1080,5 руб. и выросла к июню прошлого года на 6,7 %, сообщили в Национальном статистическом комитете республики Беларусь.

В мае этого года средняя зарплата была на уровне 1071,6 руб.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за июнь сформировалась в размере 1498,7 руб. (темп роста к июню минувшего года - 106,7 %). В Минской области она составила 1188,3 руб. (107,2 %), в Гомельской - 967,7 руб. (106,3 %), в Брестской - 932,5 руб. (106,5 %), в Гродненской - 931,3 руб. (106,3 %), в Витебской - 916,8 руб. (106,2 %), в Могилевской - 903,6 руб. (105,7%).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-июне по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. возросла на 7,6%.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (4006,7 руб.), пассажирский воздушный транспорт (3337,1 руб.), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2834 руб.), горнодобывающая промышленность (1838,8 руб.), производство химических продуктов (1763 руб.), производство кокса и продуктов нефтепереработки (1712,7 руб.).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (593,8 руб.), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (605 руб.), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (609,8 руб.), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (638,4 руб.).

Источник: БЕЛТА.