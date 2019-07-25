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    • № 7, июль 2019

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    Порядок назначения и выплаты пенсий пересмотрели в Беларуси

    29 июля 2019, 9:18

    Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 08.07.2019 № 35 установлен порядок обращения за пенсией и организации работы и ведения делопроизводства по назначению и выплате пенсий.

    Документом утверждена соответствующая инструкция. Как из нее следует, гражданин лично или через представителя обращается за пенсией путем подачи заявления о ее назначении (перерасчете назначенной пенсии, переводе с одной пенсии на другую, возобновлении выплаты ранее назначенной пенсии) и необходимых документов, перечень которых определен постановлением. В частности, для назначения всех видов пенсий необходимы такие документы, как удостоверяющие личность, подтверждающие возраст, место жительства, гражданство человека, обратившегося за пенсией (в отношении детей - свидетельство о рождении).

    Заявление подается в управление по месту жительства гражданина. При этом предъявляется документ, удостоверяющий личность обратившегося. Нотариально удостоверенное заявление может быть направлено в управление по почте.

    Граждане, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на территории Беларуси, подают заявление в управление по месту нахождения пункта регистрации и учета лиц без определенного места жительства, где они зарегистрированы.

    Заявление от имени несовершеннолетнего или недееспособного человека подает его законный представитель в управление по своему месту жительства. Он предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие его полномочия. Отмечается, что несовершеннолетний, приобретший в соответствии с законодательством дееспособность в полном объеме, может обратиться за пенсией самостоятельно.

    Заявление о назначении пенсии принимается в день обращения заявителя в управление с заявлением и необходимыми документами. Они рассматриваются не позднее 10 дней со дня приема документов либо со дня поступления недостающих для назначения пенсии.

    Решение об отказе в назначении пенсии принимается комиссией по назначению пенсий и оформляется протоколом в двух экземплярах. Один из них приобщается в отказное пенсионное дело, а другой в 5-дневный срок после вынесения решения выдается (высылается по почте) заявителю.

    После принятия решения о назначении пенсии человеку выдается удостоверение.

    Кроме того, постановлением определен перечень утративших силу нормативных правовых актов, которые ранее предусматривали назначение пенсий.

    Документ вступает в силу после его официального опубликования. Он согласован МВД и Министерством юстиции, также всеми областными и Минским городским исполнительными комитетами.

    Источник: БЕЛТА.

     

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