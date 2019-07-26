Лукашенко поручил обеспечить своевременную выплату и рост зарплаты в регионах

29 июля 2019, 14:37

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от местных органов власти обеспечить своевременную выплату и рост заработной платы в регионах. Соответствующие задачи глава государства поставил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

"Посмотрите на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня у них такая зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно этот прирост должен быть , - подчеркнул Александр Лукашенко. - Но не ради того, что у нас выборы. Люди очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю. Этого делать нельзя".

Глава государства отметил, что, пускай помалу, но зарплаты, пенсии и пособия в стране растут. "Люди это видят, - констатировал он. - Надо обратить внимание руководителей, что зарплата - это святое, это основной источник дохода нашего населения, ее надо выплачивать вовремя и обеспечивать рост".

По словам главы государства, обстановка в районах, куда направляются новые руководители, в целом стабильная. "Люди нас понимают, поддерживают нынешнюю власть. Не без критики, хватает критики. Это хорошо и правильно. Поэтому надо разговаривать с людьми, ни в коем случае не должно быть никакого давления. Отнеситесь по-человечески к людям, - сказал глава государства. - Естественно, это экзамен, к нему надо готовиться. Посмотрите, может, где-то что-то надо подчистить, поднять, не только в агрогородках и районных центрах - тут мы более-менее порядок навели и рабочие места создали".

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что основой политики власти на местах, как и в целом в стране, должно быть справедливое и честное отношение к людям. "Запрос на справедливость никуда не ушел, он только обостряется", - добавил он.

Сегодня Президент согласовал назначение руководителей в Глубокский, Шумилинский, Житковичский, Кормянский, Воложинский, Любанский, Копыльский, Горецкий, Кировский, Круглянский, Осиповичский и Славгородский райисполкомы, а также в администрацию Первомайского района Бобруйска.

Источник: БЕЛТА.