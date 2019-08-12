МАРТ предлагает придерживаться рекомендуемых торговых надбавок на социально значимые товары

12 августа 2019, 9:19

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Респулики Беларусь предлагает придерживаться рекомендуемых торговых надбавок на социально значимые товары.

"В 2019 году динамика потребительских цен складывается в рамках прогнозной траектории. Прирост цен в июне 2019 года к декабрю 2018-го составил 2,9 %, к июню 2018 года - 5,7 % (при прогнозе 3,5 % и 6,3 % соответственно). Вместе с тем в годовом выражении на потребительском рынке сохраняется повышенная динамика роста потребительских цен - на уровне 5,5-6,2 %. При этом рост цен на социально значимые товары (в соответствии с перечнем, утвержденным Экспертным советом по вопросам цен и тарифов) по отдельным позициям почти в два раза превышает общий уровень цен и находится в диапазоне 9-11 %. Такая интенсивность прироста цен опережает рост доходов населения, что фактически снижает доступность продуктов питания и покупательскую способность в целом, прежде всего для наиболее уязвимых слоев населения", - отметили в пресс-службе.

Рост реальной заработной платы за январь-июнь 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,6 %, реальных располагаемых денежных доходов за январь-май 2019 г. - 7,2 %. При этом на фоне замедления роста цен производителей более ускоренный рост демонстрируют розничные цены, в основном в результате роста торговых надбавок.

Рост цен производителей сельхозпродукции в годовом выражении замедлился с 7,1 % в декабре 2018 г. до 6,4 % в июне 2019 г., производителей потребительских товаров - с 3,7 % до 3,5 % соответственно. При этом рост потребительских цен на товары за этот период ускорился с 4,9 % до 5,3 %. Складывающаяся ситуация создает риски для выполнения целевого показателя по инфляции по итогам года.

"Министерство провело ряд рабочих встреч с крупными торговыми сетями о ситуации на потребительском рынке, возможных мерах реагирования, по результатам которых были определены предельные уровни торговых надбавок на основные социально значимые товары. МАРТ предлагает всем субъектам торговли придерживаться установленных рекомендаций", - сказали в пресс-службе.

МАРТ продолжит мониторинг развития ценовой ситуации по этим товарам, включая анализ цен по всей цепочке: производители, переработка, розница. При отсутствии положительных изменений с учетом реализации рисков для выполнения целевого показателя по инфляции по итогам августа 2019 г. будет рассматриваться вопрос о возможном введении временного ценового регулирования на социально значимые товары, определенные постановлением правительства Беларуси от 17.01.2014 № 35.

Источник: БЕЛТА.