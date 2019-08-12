Белстат: в июле больше всего подорожали помидоры и цитрусовые, подешевели - свекла и лук

12 августа 2019, 14:50

В июле больше всего подорожали помидоры и цитрусовые, подешевели - свекла и лук (данные Национального статистического комитета Республики Беларусь).

Среди продуктов питания больше всего подешевели свекла (на 20,34 %), репчатый лук (на 18,52 %), морковь (на 12,57 %), картофель (на 8,16 %), свежие огурцы (на 7,6 %), сладкий перец (на 7,15 %), свежая белокочанная капуста (на 6,38 %) и виноград (на 5,04 %). Подорожали свежие помидоры (на 22,86 %), цитрусовые (на 10,1%), груши (на 5,76 %). Овощи стали дешевле на 0,33 %, фрукты - на 3,12 %. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,12 %.

Табачные изделия стали дороже на 1,95 %, алкогольные напитки - дешевле на 0,37 %.

Одежда подешевела на 0,2 %, обувь - на 1,13 %. При этом мужские костюмы подорожали на 4,07 %, зимние и демисезонные пальто для девочек - на 2,22 %, мужские кроссовые туфли - на 2,07 %. Женские летние кожаные туфли стали дешевле на 5,45 %, мужские босоножки, сандалеты из натуральной или искусственной кожи - на 4,64 %, мужские полуботинки и кожаные туфли - на 3,15 %, мужские куртки из плащевой ткани - на 2,53 %, женские костюмы из полушерстяной, смесовой или синтетической ткани - на 2,42 %, школьные костюмы - на 2,38 %.

Что касается услуг, то в среднем они подорожали на 0,71 %. Больше всего подорожали услуги горячего водоснабжения (на 9,21 %), музеев (4,22 %), сотовой подвижной электросвязи (на 3,72 %), железнодорожного пассажирского транспорта в международном сообщении (на 3,58 %). Подешевели услуги воздушного пассажирского транспорта (на 2,52 %), а также страхования легкового автотранспорта (на 2,12 %).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в июле составила 0,2 %.

Источник: БЕЛТА.