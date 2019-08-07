«Либо ранняя пенсия, либо работа на прежнем месте». Как платят пенсии работающим пенсионерам

15 августа 2019, 11:30

Примерно каждый четвертый пенсионер в Беларуси продолжает работать. При этом работающие пенсионеры могут получать и пенсию, и зарплату одновременно, а могут временно отказаться от пенсии в обмен на прибавку в будущем.

Сколько и как получают работающие пенсионеры.

Пенсии на общих основаниях: за пять лет работы без пенсии ее можно увеличить в 1,8 раза

В этом году на пенсию на общих основаниях мужчины выходят в 61,5 года, женщины — в 56,5 лет. Если пенсионер решает продолжить работать, у него есть две опции. Первая — это получать одновременно и пенсию, и зарплату.

— Пенсии, назначенные на общих основаниях, в период работы выплачиваются с ограничением индивидуального коэффициента заработка 1,3, — говорят в Минтруда. — Важно учитывать, что работая с получением пенсии, после оставления работы нельзя будет пересчитать стаж.

Иными словами, если ваш пенсионный коэффициент составляет 1,5, то, пока вы работаете, пенсию будут начислять по коэффициенту 1,3.

Пенсионный коэффициент , или индивидуальный коэффициент заработка, — это то, как зарплата конкретного человека соотносится со средней по стране. Если пенсия назначается в 2019 году, пенсионный коэффициент определяется за последние 25 лет работы подряд или меньше, если стаж составляет меньше 25 лет. Для расчета коэффициента ежемесячный фактический заработок человека за каждый месяц соотносится со средней зарплатой по стране за тот же месяц. Коэффициент 1 означает, что зарплата равна средней по стране. Коэффициент 1,5 — что она в 1,5 раза больше, коэффициент 0,5 — что она наполовину меньше. Полученные коэффициенты суммируются, а потом делятся на количество учтенных месяцев. В результате получается итоговый коэффициент (число с пятью знаками после запятой). Он определяется на стадии назначения пенсии, узнать его заранее нельзя.

Вторая опция — это отказаться от получения пенсии в период работы и в дальнейшем получать больше.

— В этом случае пенсия увеличивается за счет дополнительного стажа и за счет так называемой премии. Так, отказавшись от ее получения в период работы, за первый год такой работы пенсия увеличится на 6% заработка, из которого исчисляется пенсия, за второй — на 8%, за третий — на 10% и т. д. Отработав 5 лет без получения пенсии, можно увеличить ее размер в 1,5−1,8 раза, — объясняют в Минтруда.

Вредные условия: пенсию по возрасту будут платить, даже если продолжить работать на том же месте

За работу с особыми условиями труда на пенсию по возрасту можно выйти на 5−10 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Если такой пенсионер продолжит работать после назначения пенсии, то платить пенсию ему все равно будут. Причем неважно, где именно он работает — во вредных условиях или нет.

— Единственное ограничение — это индивидуальный коэффициент заработка. Если он выше чем 1,3, значит, пенсия будет ограничена этим коэффициентом, — комментируют в Минтруда. — При этом нужно отметить, что с 1 января 2009 года в республике действует система профессионального пенсионного страхования. Накопление пенсионных прав в этой системе осуществляется за счет специальных взносов работодателей. Порядок пенсионирования в этой системе отличается. Важно помнить, что работник, выработавший более половины требуемого льготного стажа после 1 января 2009 года, уже не сможет получать досрочную пенсию в период «вредной» работы. Исключение установлено только для лиц, у которых больше половины льготного стажа на работах по спискам № 1 и № 2 было выработано до 1 января 2009 г.

Педагоги и медики: либо ранняя пенсия, либо работа на прежнем месте

Пенсия за выслугу лет также назначается тем, кто занимался отдельными видами профессиональной деятельности: отдельным категориям медицинских и педагогических работников, артистам, спортсменам, работникам авиации.

— Пенсия за выслугу лет будет выплачиваться им при условии, что они не работают в должностях, дающих право на эту пенсию, — рассказывают в Минтруда.

Иными словами, если фельдшеру выездной бригады станции скорой помощи была назначена пенсия за выслугу лет, но он хочет продолжать работать в этой же должности, то выплачивать пенсию за выслугу лет ему не будут. Или же он может перейти на другую, не вредную работу и получать и зарплату, и пенсию.

— В этом случае также будет действовать ограничение в выплате пенсии с учетом индивидуального коэффициента заработка 1,3. То есть если индивидуальный коэффициент заработка пенсионера составляет, например, 1,8, то в период работы он будет получать пенсию по коэффициенту 1,3, — добавляют в Минтруда.

Силовики: если работать по другой специальности, ограничивающих коэффициентов для пенсии не будет

Силовикам (к ним относятся в том числе военнослужащие-контрактники, спасатели, милиция) пенсия назначается не по линии Минтруда, а по линии соответствующего ведомства — Минобороны, МЧС, МВД. Продолжать «работать по специальности» военный может еще пять лет (если у него есть ученая степень, то этот срок может быть продлен еще на пять лет), но в этом случае получать одновременно пенсию и зарплату будет нельзя. Плюс для этого нужно будет пройти медкомиссию, которая определит степень годности к военной службе по медицинским показаниям.

Зато после выхода на пенсию силовики могут без ограничений устраиваться на другую работу. Пенсию им при этом будут платить в полном размере, ограничивающих коэффициентов нет. Правда, временно отказаться от получения пенсии и за это потом получить дополнительный повышающий коэффициент силовики тоже не могут.

Госслужащие: на пенсию можно выйти на пять лет раньше, но получать половину пенсии

Госслужащим могут назначить пенсию за выслугу лет на пять лет раньше общеустановленного. Главное условие — проработать на госслужбе не менее 20 лет (в том числе не менее двух лет на государственных должностях после 1 марта 1994 года). Выплата пенсии будет зависеть от того, продолжит ли этот человек работать.

— Такая пенсия не выплачивается в период занятия предпринимательской деятельностью или работы по трудовому договору, причем неважно где — на госслужбе или в другой организации. Если госслужащий не работает и не занимается предпринимательской деятельностью, но еще не достиг общеустановленного пенсионного возраста (в нынешнем году это 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин), то он будет получать 50% пенсии, — рассказали в Минтруда.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY