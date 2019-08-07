Перепись населения – 2019: заполнить анкету можно будет через сеть Интернет

20 августа 2019, 11:14

Перепись населения пройдет с 4 по 30 октября 2019 года. И белорусов просят принять в этом процессе активное участие, ведь от точности полученных данных зависит многое. В частности, наполнение государственных программ. Так, например, подсчет детей (уже рожденных или запланированных) поможет Министерству образования рассчитать потребность в детсадах и школах. А информация о проживании, наличии участков в собственности и так далее повлияет на развитие фермерских хозяйств или корректировку административно-территориального деления.

Сейчас организаторы вовсю готовятся к началу переписи. Причем стараются упростить процесс для нас, респондентов. На днях стало известно, что для анкет будет использоваться межбанковская система идентификации. Заместитель председателя правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» Наталья Штевнина сообщила, что с 4 по 18 октября все граждане Беларуси смогут посредством регистрации через МСИ зайти на портал по переписи, который разрабатывает Белстат, и там переписать свое домохозяйство. Пройдя процедуру регистрации, человек получит предзаполненный переписной лист, где уже будут указаны фамилия, имя, отчество, личный номер, дата и место рождения. Останется дополнить его недостающей информацией – образование, место проживания, сколько людей с вами проживает и так далее. МСИ позволит максимально упростить процесс.

Как рассказали в Национальном статистическом комитете, сайт для переписи онлайн пока находится в разработке. Его презентация состоится ориентировочно в середине сентября. У сервиса будет 2 адреса: один на латинском языке, другой – на кириллице. Это задумано для того, чтобы отвечать на вопросы могли и люди, не владеющие англоязычным алфавитом.

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Что касается вопросов, то в этом году их перечень расширили: жителям Беларуси предложат ответить по 49 пунктам вместо 37. Экспертов будет интересовать, планируют ли граждане завести детей, получить дополнительное образование; какую живность выращивают на участке и так далее. «Данные будут строго конфиденциальны, – заверила пресс-секретарь Белстата Татьяна Лапковская. – Хозяйственный блок в вопросах у нас включен впервые, однако в мировой практике он используется постоянно. Этот перечень необходим для того, чтобы сопоставить данные по ВВП. …Данные обезличиваются, анкета шифруется, сторонние лица либо организации не имеют к ней доступа».

Для тех, кто не сможет участвовать в переписи при помощи интернета, предусмотрены и традиционные опросы – в стационарных пунктах (будут работать с 4 по 30 октября) и на дому. Начиная с 21 октября, специалисты будут ходить по адресам и брать информацию «на карандаш». В МВД в очередной раз решили напомнить: во время переписи надо проявить дополнительную бдительность. Работники, задействованные в опросах, должны иметь при себе удостоверение переписчика и в обязательном порядке паспорт. Кроме того, обратите внимание есть ли специальный планшет и сумка с уникальным логотипом. Лучший вариант – побеседовать на лестничной клетке или во дворе дома. Специалисты не обидятся (они пройдут соответствующий инструктаж), а вы сможете спокойно отвечать на вопросы. Татьяна Лапковская также напомнила, что ближе к началу переписи Белстат определит телефоны горячей линии, по которой можно будет позвонить (звонок бесплатный) и уточнить: задействован ли в опросах специалист с такой-то фамилией.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Федерации профсоюзов Беларуси