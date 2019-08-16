  • О компании
  • Контакты
    •
  • О журнале
  • Авторам
  • Подписка
  • Рекламодателям
  • Форум

    • № 8, август 2019

    Выберите номер:

    Купить этот номер
    в электронном виде
    Совет: Подпишитесь на содержание новых номеров и уведомления об акциях и специальных предложениях журнала «Заработная плата» на ваш e-mail!

    Другие
    наши издания

    • Журнал «Отдел кадров»
    • Журнал «Экология на предприятии»
    • Журнал «Планово-экономический отдел»

    Рейтинг регионов Беларуси по уровню номинальной зарплаты в первом полугодии 2019 года

    22 августа 2019, 16:39

    Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по регионам Беларуси в первом полугодии 2019 года – в инфографике Sputnik.

    Среди белорусских регионов по размеру номинальной начисленной среднемесячной зарплаты в первом полугодии 2019 года лидирует Солигорский район (1589,9 рублей). По этому показателю шахтерский регион опережает даже Минск (1 480,4 рублей), относящийся к регионам областного уровня.

    Также в число районов и городов областного подчинения, где уровень номинальной начисленной зарплаты превышает тысячу рублей, вошли: Минский район, города Жодино и Новополоцк, Дзержинский, Речицкий и Жлобинский районы, город Брест, Мозырский и Островецкий районы, город Гродно и Смолевичский район.

    Среди заметно отстающих регионов – Мстиславский район Могилевской области (628,8 рублей) и Шарковщинский район Витебской области (617,5 рублей).

    Смотрите в инфографике Sputnik рейтинг всех белорусских регионов по уровню номинальной начисленной среднемесячной зарплаты в первом полугодии 2019 года (по данным Белстата).

    Номинальная начисленная заработная плата – это сумма доходов, начисленных сотруднику, из которой еще не вычтены налоговые выплаты.



    Ð ÐµÐ¹ÑÐ¸Ð½Ð³ ÑÐµÐ³Ð¸Ð¾Ð½Ð¾Ð² ÐÐµÐ»Ð°ÑÑÑÐ¸ Ð¿Ð¾ ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð»ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð·Ð°ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð»Ð°ÑÑ Ð² Ð¿ÐµÑÐ²Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ð»ÑÐ³Ð¾Ð´Ð¸Ð¸ 2019 Ð³Ð¾Ð´Ð° | ÐÐ½ÑÐ¾Ð³ÑÐ°ÑÐ¸ÐºÐ° sputnik.by
     

    Новости по теме: