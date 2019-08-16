22 августа 2019, 16:39

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по регионам Беларуси в первом полугодии 2019 года – в инфографике Sputnik .

Среди белорусских регионов по размеру номинальной начисленной среднемесячной зарплаты в первом полугодии 2019 года лидирует Солигорский район (1589,9 рублей). По этому показателю шахтерский регион опережает даже Минск (1 480,4 рублей), относящийся к регионам областного уровня.

Также в число районов и городов областного подчинения, где уровень номинальной начисленной зарплаты превышает тысячу рублей, вошли: Минский район, города Жодино и Новополоцк, Дзержинский, Речицкий и Жлобинский районы, город Брест, Мозырский и Островецкий районы, город Гродно и Смолевичский район.

Среди заметно отстающих регионов – Мстиславский район Могилевской области (628,8 рублей) и Шарковщинский район Витебской области (617,5 рублей).

Смотрите в инфографике Sputnik рейтинг всех белорусских регионов по уровню номинальной начисленной среднемесячной зарплаты в первом полугодии 2019 года (по данным Белстата).

Номинальная начисленная заработная плата – это сумма доходов, начисленных сотруднику, из которой еще не вычтены налоговые выплаты.