В вопросах трудовой дисциплины не должно быть равнодушия - Довгало

23 августа 2019, 8:58

В вопросах трудовой и производственной дисциплины не должно быть равнодушия ни со стороны руководителей, ни со стороны каждого работника. На этом в беседе с журналистами сделала акцент начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало.

На заседании Гомельского облисполкома рассматривали вопрос о реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины".

Как отметила Ирина Довгало, на профилактику нарушений законодательства об охране труда, предупреждение несчастных случаев на производстве, выявление различных нарушений, устранение которых позволит сохранить жизнь и здоровье человека, в т. ч. в условиях производства, нацелены 30 действующих в регионе мобильных групп. Так, в январе-июне областная мобгруппа посетила 70 организаций и обнаружила свыше 1,18 тыс. нарушений. Мобильные группы горрайисполкомов обследовали более 1,5 тыс. организаций, количество установленных ими нарушений превысило 21,5 тыс.

Во время мониторингов специалисты зафиксировали более 20 фактов нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения (в первом полугодии 2018 г. - 34). Ирина Довгало подчеркнула, что в вопросе трудовой и производственной дисциплины в целом, профилактики пьянства на рабочих местах в частности, помимо ответственности со стороны руководства предприятий, органов власти, очень важно участие и небезразличное отношение к ситуации каждого работника. "Нельзя молчать, быть равнодушным, видя, как коллега приступает к выполнению своих обязанностей в нетрезвом виде. Это поможет предотвратить беду, сберечь жизнь и здоровье человека", - убеждена начальник главного управления.

Также она отметила, что вовремя проверок мобильные группы выявили 42 случая отсутствия работников на своих местах, 118 фактов непринятия мер по сохранности имущества. Среди распространенных нарушений - несоблюдение правил охраны труда и техники безопасности, требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил. Наибольшее количество названных нарушений, выявленных мобильными группами в первом полугодии, приходится на сельскохозяйственные предприятия региона - 42 % от общего числа. "А ведь для устранения основного числа обнаруженных недостатков, как правило, не требуется значительных финансовых затрат", - обратила внимание Ирина Довгало.

По ее словам, после выданных рекомендаций для устранения недостатков в регионе практикуют и повторные выезды, во время которых анализируют, как ликвидируют нарушения, какие выводы делают и руководители, и специалисты той или иной организации.

Источник: БЕЛТА.