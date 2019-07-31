В ФСЗН намерены «влить» 410 млн рублей на пенсии и пособия. Как сработал фонд в первом полугодии?

23 августа 2019, 9:20

В бюджет Фонда социальной защиты населения, из которого выплачивают пенсии, стипендии и пособия, власти намерены в этом году при необходимости направить 410 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на финансирование выплат трудовых пенсий и пособий. Для сравнения: в 2017 году в фонд «вливали» почти 520 миллионов рублей, а на 2018-й эта сумма была запланирована на уровне 686 миллионов. Напомним, ранее президент раскритиковал исполнение бюджета ФСЗН, а чиновники начали готовить проект указа по соцстрахованию.

Как в январе-июне этого года расходовался бюджет фонда: какие суммы и на какие цели направляли средства.

Как сработал фонд в первом полугодии?

В январе-июне этого года доходы ФСЗН составили 7 миллиардов 628,7 миллиона рублей, а расходы — почти на 82,2 миллиона меньше.

Основной источник поступлений — взносы на социальное страхование (7 миллиардов 25,8 миллиона рублей в январе-июне этого года). На неналоговые поступления (проценты банков за пользование деньгами государственного внебюджетного ФСЗН и доходы от размещения средств профессионального пенсионного страхования) пришлось 113,3 миллиона рублей. Доходы от штрафов составили в январе-июне 3,2 миллиона рублей.

Основные расходы фонда в январе-июне пришлись на выплату пенсий, в том числе трудовых, пенсий государственным служащим, пенсий за особые заслуги перед республикой, пенсий военнослужащим срочной военной службы, соцпенсий. На это ушло больше 5,8 миллиарда рублей.

На больничные, пособия на детей, пособия по уходу за инвалидом I группы или пенсионеров старше 80 лет и некоторые другие пособия ушло около 1,6 миллиарда рублей. Почти 48,2 миллиона рублей направили на выплату пенсий белорусам, которые проживают за пределами страны, а также иностранцам, которые живут в нашей стране.

Какие субвенции в ФСЗН предусмотрены на этот год?

На нынешний год власти запланировали исполнение бюджета ФСЗН с профицитом в 223,8 миллиона рублей по средствам профессионального пенсионного страхования. Доходы фонда должны составить почти 15 миллиардов 55 миллионов рублей, а расходы — 14 миллиардов 831 миллион рублей.

В целом на все субвенции (безвозмездные поступления от других бюджетов) на этот год приходится почти 1 миллиард 290 миллионов рублей (годом ранее — почти 1 миллиард 416 миллионов рублей). В эту сумму также входят заложенные субвенции из госбюджета в 410 миллионов рублей на выплату трудовых пенсий, пособий, мероприятия по обеспечению занятости населения и детского санаторно-курортного лечения и оздоровлению.

Какие субвенции уже перечислили в фонд?

В целом субвенции в фонд в январе-июне составили почти 489,6 миллиона рублей. Эти деньги предназначены в том числе для возмещения расходов фонда на нестраховые выплаты, в том числе на некоторые пособия на детей, пенсий госслужащим, пенсий за особые заслуги перед страной, пенсии военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, выплату соцпенсий.

Из общей суммы субвенций, которые были направлены в фонд в первом полугодии, 18,9 миллиона рублей ушли на возмещение расходов на выплату пособий по уходу за инвалидами I группы и пенсионерами старше 80 лет, а также на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения и детского санаторно-курортного лечения и оздоровления. Судя по отчетности, из запланированных на этот год 410 миллионов рублей субвенций на пенсии и пособия в фонд в январе-июне направили 18,9 миллиона. Субвенции на выплату трудовых пенсий, как следует из отчета фонда, пока не выделялись.

Напомним, с 1 мая в Беларуси на 6,5% подняли трудовые пенсии. Деньги на повышение пенсий выделили из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Второе повышение трудовых пенсий в нынешнем году произошло с 1 августа — в среднем на 6,6%.

В ФСЗН уточняют, что в январе-июне средняя пенсия составляла 38,5% от средней зарплаты по стране (по итогам 2018 года — 36,8%). Напомним, в Беларуси не первый год планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год. В мае этого года в целом по стране этот показатель составил 37,8%. При этом в Минске он был ниже всего — 29,3%.

Напомним, на тот факт, что проблема с дефицитом фонда встает все острее, ранее обращали внимание в Минфине. Почему страдает доходная часть бюджета ФСЗН, ранее поясняли в Госконтроле.

— С 2013 года бюджет фонда испытывал недостаток собственных средств для осуществления выплат пенсий, пособий, который до 2015 года покрывался за счет остатков предыдущих лет. А с 2015 года — субвенциями из республиканского бюджета, — отметил заместитель председателя Комитета государственного контроля Александр Курлыпо, выступая в парламенте. — Недостаток собственных средств бюджета фонда привел к снижению темпов роста средней пенсии по возрасту к номинально начисленной заработной плате. В результате соотношение данных показателей сократилось с 43,3% за 2010 год до 37,6% за 2017 год.

На наполняемость бюджета фонда влияют несколько факторов, в первую очередь — сокращение численности занятого в экономике населения, прирост численности получателей социальных выплат из-за складывающихся демографических процессов и недостижение запланированного уровня зарплаты в среднем по стране, отмечали ранее в Госконтроле.

— За последние 8 лет соотношение занятых в экономике и количество получателей пенсий сократилось с 1,9 в 2010 году до 1,68 в 2017-м, — отмечал Александр Курлыпо. — Кроме того, негативное влияние на уровень доходов бюджета фонда оказало наличие безработицы и вынужденной неполной занятости работников организаций. Отрицательное влияние на исполнение доходной части бюджета фонда также оказало наличие просроченной задолженности по уплате обязательных страховых взносов.

Вынужденная неполная занятость работников и просроченная задолженностьпредприятий по страховым взносам отрицательно сказываются на уровне доходов ФСЗН. К такому выводу ранее пришли специалисты Госконтроля, которые проверили исполнение бюджета фонда за 2018 год.