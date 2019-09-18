7 октября 2019, 8:25

Только около 1% всех налогоплательщиков пытаются умышленно занизить налоговую базу, большинство же субъектов хозяйствования законопослушно платят налоги.

Субъекты хозяйствования почти полностью перешли на взаимодействие с налоговыми органами в электронном формате, отметил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в эфире телеканала "Беларусь 1".

По его словам примерно 90% юридических лиц и около 70% ИП Сергей Наливайко общаются с налоговыми органами дистанционно.

"Задача максимум - чтобы не было вообще необходимости в посещении налогового органа, все можно было сделать с помощью компьютера, смартфона", - добавил министр. Он выразил уверенность, что в ближайшие 3-4 года большинство плательщиков так и будет поступать.

Применение цифровых технологий, в свою очередь, позволяет совершенствовать процедуры контроля, широко применять камеральный контроль.

"Если какие-то декларации попадают к нам с ошибками, программа анализирует и в автоматическом режиме направляет плательщику уведомление о нестыковках", - объяснил министр.

За первое полугодие нынешнего года такие уведомления получили более 26 тысяч налогоплательщиков. Большинство исправили свои налоговые обязательства благодаря подсказкам.

"В бюджет дополнительно поступило почти 200 миллионов белорусских рублей", - привел пример Сергей Наливайко. Для налогоплательщиков это не имело никаких штрафных последствий.

Министр отметил, что 95-96% налогоплательщиков в Беларуси - законопослушные субъекты хозяйствования. Те же, кто допускают ошибки, чаще всего делают это либо по незнанию, либо в силу объективных причин, например, отсутствия средств на счету. Умышленно занижают налоговую базу и пытаются уменьшить налоговые платежи только 1% плательщиков.