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    • № 10, октябрь 2019

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    В ближайшие годы белорусы перестанут ходить в налоговую

    7 октября 2019, 8:25

    Только около 1% всех налогоплательщиков пытаются умышленно занизить налоговую базу, большинство же субъектов хозяйствования законопослушно платят налоги.

    Субъекты хозяйствования почти полностью перешли на взаимодействие с налоговыми органами в электронном формате, отметил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в эфире телеканала "Беларусь 1".

    По его словам примерно 90% юридических лиц и около 70% ИП Сергей Наливайко общаются с налоговыми органами дистанционно.

    "Задача максимум - чтобы не было вообще необходимости в посещении налогового органа, все можно было сделать с помощью компьютера, смартфона", - добавил министр. Он выразил уверенность, что в ближайшие 3-4 года большинство плательщиков так и будет поступать.

    Применение цифровых технологий, в свою очередь, позволяет совершенствовать процедуры контроля, широко применять камеральный контроль.

    "Если какие-то декларации попадают к нам с ошибками, программа анализирует и в автоматическом режиме направляет плательщику уведомление о нестыковках", - объяснил министр.

    За первое полугодие нынешнего года такие уведомления получили более 26 тысяч налогоплательщиков. Большинство  исправили свои налоговые обязательства благодаря подсказкам.

    "В бюджет дополнительно поступило почти 200 миллионов белорусских рублей", - привел пример Сергей Наливайко. Для налогоплательщиков это не имело никаких штрафных последствий.

    Министр отметил, что 95-96% налогоплательщиков в Беларуси - законопослушные субъекты хозяйствования. Те же, кто допускают ошибки, чаще всего делают это либо по незнанию, либо в силу объективных причин, например, отсутствия средств на счету. Умышленно занижают налоговую базу и пытаются уменьшить налоговые платежи только 1% плательщиков.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов Sputnik.by
    Тематика: Налогообложение
     

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