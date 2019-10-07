Может ли налоговая попросить отчитаться по скидочным картам в магазинах

7 октября 2019, 9:17

Действительно ли тобой могут заинтересоваться органы, если на карты магазинов будет начисляться много баллов? FINANCE.TUT.BY узнал, есть ли вероятность привлечь внимание налоговой, если давать свои карты магазинов друзьям и знакомым или использовать их при закупке товаров, к примеру, на какое-то крупное мероприятие.

— Прочитала в интернете историю. Девушка давала свою бонусную карту магазина друзьям и знакомым, когда они что-то там покупали. Люди получали скидку, девушка — бонусные баллы, которые еще больше увеличивали процент скидки, — рассказывает минчанка Ольга. — Стандартная схема, многие так делают. Однако вскоре ей написали из налоговой и попросили отчитаться, откуда у нее деньги на все эти покупки, которые проходили по карте. Неужели налоговики отслеживают наши расходы даже через бонусные карты?

За комментарием мы обратились в Министерство по налогам и сборам. Там не стали рассказывать, как именно они узнают о доходах и расходах белорусов, но уточнили, что могут запрашивать информацию у организаций для своей работы.

— Информация о формах, методах организации контрольной работы налоговых органов — служебная информация ограниченного распространения и не подлежит разглашению, — прокомментировали в министерстве. — Но мы можем сказать, что налоговые органы вправе получать от государственных органов, иных организаций необходимые для исполнения возложенных на них обязанностей документы и информацию.

Проще говоря, налоговики могут запросить у торговых сетей информацию, которая нужна им в работе, в том числе и по бонусным карточкам. При этом налоговая не отслеживает покупки всех белорусов по таким картам.

— Начисление на карту бонусов за совершаемые покупки, включая фиксацию таких покупок, не относится к компетенции налоговых органов, — уточнили в МНС. — Данные вопросы необходимо адресовать к организации, которая выпустила бонусную карту.

А надо ли декларировать доходы по бонусным карточкам?

В Беларуси с 15 июля 2017 года вступили в силу изменения по декларированию физлицами доходов и имущества. Это позволило налоговой проводить сопоставление сумм расходов и доходов физлица как за полный календарный месяц, так и за истекший период нынешнего года.

В документе в том числе прописали моменты по бонусным программам банков и магазинов. Не нужно декларировать:

вознаграждения от суммы оплаты товаров (работ, услуг) с использованием банковских платежных карточек, систем дистанционного банковского обслуживания, в том числе в виде процентов;

товары, которые получили в рекламных играх, не нужно декларировать, если по их условиям отсутствуют сведения о получателях таких товаров;

доходы по бонусным, маркетинговым и другим аналогичным программам;

скидки с цены товаров или услуг.

То есть доходы, которые получили по бонусным карточкам торговых сетей, не нужно декларировать.