Конституционный Суд принял решение о правовом регулировании письменных разъяснений применения нормативных правовых актов

8 октября 2019, 10:41

Конституционный Суд Республики Беларусь 3 октября 2019 г. принял решение «О правовом регулировании письменных разъяснений применения нормативных правовых актов». В решении признано необходимым внести в Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» изменения, направленные на установление юридической силы и характера письменных разъяснений применения нормативных правовых актов.

Производство по делу возбуждено Конституционным Судом в соответствии частями первой и четвертой статьи 158 Закона Республики Беларусь «О конституционном судопроизводстве» на основании поступившего обращения Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация». В обращении указывалось, что нормы законов, делегирующие органам исполнительной власти право (возлагающие обязанность) давать разъяснения по вопросам применения законодательства, не содержат положений, определяющих правовой статус таких разъяснений как имеющих нормативный характер; не устанавливают ответственность исполнительной власти за неисполнение или ненадлежащее исполнение этой обязанности, не гарантируют субъектам хозяйствования судебную защиту их прав и законных интересов.

При рассмотрении дела Конституционный Суд установил следующее.

В Конституции Республики Беларусь, провозгласившей Республику Беларусь правовым государством, определено, что человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (часть первая статьи 1, часть первая статьи 2); обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь – высшая цель государства, которое гарантирует их права и свободы, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами государства (части первая и третья статьи 21). В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права; государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства (части первая и вторая статьи 7).

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» (далее – Закон) нормотворческие органы (должностные лица), реализующие государственную политику, осуществляющие правовое регулирование и управление в определенной отрасли (сфере деятельности) или к компетенции которых отнесено решение соответствующих вопросов, либо другие уполномоченные государственные органы (организации) при необходимости подготавливают письменные разъяснения применения нормативных правовых актов (часть первая пункта 2 статьи 69), являющиеся одним из способов обеспечения реализации нормативных правовых актов после их принятия (издания) (пункт 1 статьи 73). При письменном разъяснении нормативного правового акта не допускаются изменение содержания его нормативных правовых предписаний, введение или усиление ответственности граждан и юридических лиц, ограничение их прав и свобод либо лишение имеющихся прав и свобод, возложение дополнительных (увеличенных) обязанностей по сравнению с существующими, установление усложненного порядка реализации этих прав, свобод и обязанностей (пункт 3 статьи 69 Закона).

На основании анализа законодательства и правоприменительной практики Конституционный Суд установил, что письменные разъяснения применения нормативных правовых актов уполномоченных государственных органов имеют особую правовую природу и не относятся к нормативным правовым актам, не уточняют и не дополняют правовое регулирование, а направлены на формирование единообразной практики применения действующих правовых норм. В то же время Закон, предоставляя уполномоченным государственным органам (организациям) право при необходимости подготавливать письменные разъяснения применения нормативных правовых актов, не предусматривает юридическую силу и характер таких письменных разъяснений.

С учетом изложенного Конституционный Суд пришел к выводу, что в Законе «О нормативных правовых актах» имеется правовая неопределенность в правовом регулировании письменных разъяснений применения нормативных правовых актов, подготавливаемых уполномоченными государственными органами (организациями). Указанный дефект правового регулирования порождает возможность неоднозначного понимания норм права и их неединообразного применения, что может повлечь нарушение конституционных гарантий реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц, а также причинение вреда личности или имуществу гражданина либо юридического лица.

В целях обеспечения конституционного принципа верховенства права, исключения правовой неопределенности в правовом регулировании письменных разъяснений применения нормативных правовых актов, принимаемых уполномоченными государственными органами (организациями), Конституционный Суд признал необходимым внести в Закон «О нормативных правовых актах» изменения, направленные на установление юридической силы и характера письменных разъяснений применения нормативных правовых актов.

Совету Министров Республики Беларусь предложено подготовить проект закона об изменении Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» и внести его в установленном порядке в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала официального сайта Конституционного Суда Республики Беларусь