Зарплаты женщин в Беларуси на четверть меньше, чем у мужчин. В госкомпаниях разрыв больше, чем в частных

9 октября 2019, 16:38

В Беларуси женщины зарабатывают в среднем на четверть меньше мужчин. При этом в государственном секторе этот разрыв больше, чем в частном. Кроме того, в госсекторе женщинам чаще приходится сталкиваться с такими явлениями, как «стеклянный потолок» и «липкий пол». Об этом говорится в исследовании «Гендерный разрыв в зарплатах: государственный сектор против частного», выпущенном исследовательским центром BEROC.

Авторы исследования, научные сотрудники BEROC Мария Акулова и Олег Мазоль отмечают, что Беларусь, как и страны-соседки и другие страны с переходной экономикой, тоже столкнулась с проблемой неравенства зарплат мужчин и женщин. Причем этот разрыв постепенно растет. Так, по данным Белстата, в 2017 году женщины в среднем зарабатывали на 25,4% меньше мужчин, в то время как в 2000 году этот разрыв составлял 19%.

В своей работе эксперты BEROC использовали результаты исследования «Поколения и гендер», которое прошло в Беларуси в 2017 году при поддержке Европейской экономической комиссии ООН. В нем приняло участие 10 000 человек в возрасте от 18 до 79 лет из разных регионов Беларуси. Данные, которые получили во время этого исследования, показали, что женские зарплаты в среднем меньше мужских на 22,6%. Как и официальная статистика, результаты более ранних опросов тоже показывали меньшие цифры: в 2006 году — 17,8%, а в 1996 году — всего 9%.

— Уровень дохода женщин ниже уровня дохода мужчин вне зависимости от вида деятельности, образования, опыта работы и типа организации, — пишут Мария Акулова и Олег Мазоль.

Эксперты отмечают, что образование и соответствующий опыт работы помогают женщинам сократить зарплатный разрыв. Но он может увеличиваться в зависимости от сферы деятельности.

— Тем не менее, выбор профессии тоже оказывает незначительный эффект на разницу в зарплатах. Это говорит о том, что разделение профессий на «женские» и «мужские» играет незначительную роль в существовании зарплатного разрыва. Во многом он обусловлен необъяснимыми факторами, которые с высокой долей вероятности можно отнести к дискриминации, — полагают авторы исследования.

При этом в Беларуси, в отличие от других стран с переходной экономикой, в частном секторе разница в зарплатах мужчин и женщин меньше, чем в государственном. Кроме того, данные исследования показывают, что в госсекторе существует эффект так называемого «стеклянного потолка» (условный барьер, который ограничивает продвижение женщин по карьерной лестнице — Прим. ред.). В то время как в частном секторе нет ни «стеклянного потолка», ни «липкого пола» (так называют ситуацию, в которой женщины без видимых причин задерживаются на начальных карьерных позициях дольше мужчин — Прим. ред.). Мария Акулова и Олег Мазоль видят несколько объяснений такой ситуации.

— Во-первых, работа частных компаний в Беларуси регулируется более строго, чем в других странах с переходной экономикой, что не дает им возможность устанавливать низкий уровень зарплат. Во-вторых, частные компании по сравнению с государственными работают в условиях более сильной конкуренции, что вынуждает их точнее оценивать личную эффективность работника, тем самым уменьшая гендерный разрыв в зарплатах. В свою очередь, патерналистское отношение к женщинам, сохранившееся со времен Советского Союза, еще больше увеличивает разрыв в зарплатах женщин и мужчин в госсекторе, — констатируют эксперты.

В целом, по мнению Марии Акуловой и Олега Мазоля, для дальнейшего сокращения разрыва в зарплатах между мужчинами и женщинами нужны структурные изменения в экономике и усиление конкуренции.

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