Какие льготы есть у пенсионеров в Беларуси и нужны ли они вообще

11 октября 2019, 11:20

Похвастаться большим количеством льгот белорусские пенсионеры не могут. С другой стороны, некоторые экономисты считают, что пенсионные льготы и вовсе не нужны — но только если пенсии будет хватать на все необходимые расходы. «Почему человек, который всю жизнь работал, должен получать какие-то льготы? У него должна быть пенсия, достаточная для того, чтобы нормально жить без всяких льгот и не идти с протянутой рукой к государству», — говорит директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

В материале — о том, какие льготы положены пенсионерам в Беларуси и соседних странах и нужны ли они вообще.

Какие льготы есть у белорусских пенсионеров?

Уточним, что в тексте мы перечисляем пенсионные бонусы, которые предоставляет государство. Во многих торговых сетях, банках, кинотеатрах, музеях для пенсионеров тоже бывают свои скидки и специальные предложения. Но их размер, как и само их наличие, — это инициатива конкретных учреждений.

Скидка на налоги и коммуналку (но не всегда и не для всех)

Пенсионеры в Беларуси освобождаются от уплаты налога на недвижимость и земельного налога. Если речь идет о строительстве и обслуживании жилого дома, то от земельного налога пенсионера освободят только в том случае, если по месту его жительства не зарегистрированы люди в трудоспособном возрасте.

Еще неработающие пенсионеры могут платить за электричество и газ по субсидируемым тарифам вне зависимости от объема потребления. Причем эта льгота распространяется на два жилых помещения — по адресу регистрации по месту жительства и адресу регистрации по месту пребывания. То есть, например, пенсионер может оплачивать по субсидируемым тарифам газ и электричество дома и на даче. Но по этим адресам не должны быть зарегистрированы люди в трудоспособном возрасте, иначе право на льготу пропадет.

Кроме того, пенсионеры, как и любые люди с низким уровнем дохода, могут получить адресную субсидию на оплату коммуналки. Они положены тем, у кого стоимость коммуналки без превышения льготных нормативов больше 20% совокупного дохода семьи (если семья проживает в сельской местности, то 15%). Другими словами, если пенсионер живет в городе один, получает 400 рублей пенсии и его коммуналка обходится дороже 80 рублей, ему субсидируют сумму превышения.

А еще для пенсионеров есть 50%-ная скидка на госпошлину за некоторые нотариальные услуги: например, выдачу свидетельства о праве собственности, свидетельства о наследстве, удостоверение завещаний, доверенностей, согласий или отказов, заверений копий документов или подлинности их перевода.

Льгота по подоходному налогу и единому налогу для ипэшников

Пенсии в Беларуси не облагаются налогом, но это не единственная льгота для пенсионеров. Например, если организация решает оказать своему бывшему сотруднику-пенсионеру материальную помощь (скажем, ежемесячно доплачивать какую-то сумму к пенсии, предоставить единовременную выплату, сделать подарок и так далее), то до определенного лимита эта сумма не будет облагаться подоходным налогом.

— Лимит пересматривается каждый год. В 2019-м он составляет 1984 рубля, — говорит налоговый консультант Марина Григорчук. — Если размер материальной помощи со стороны организации своему бывшему сотруднику-пенсионеру превысил эту сумму, то с суммы превышения будет удержан подоходный налог по ставке 13%.

Работодатель может оплатить своему бывшему сотруднику-пенсионеру страховку, например медицинскую. В этом случае подоходным налогом не будет облагаться сумма страховых взносов в 3398 рублей в год. А если предприятие выделяет целевую матпомощь на лечение (в том числе поездку в санаторий по направлению врача и покупку выписанных врачом лекарств), то она не будет облагаться налогом вне зависимости от суммы.

— Кроме того, если у пенсионера умер близкий родственник, он может обратиться за материальной помощью в любую организацию, где он раньше работал. Если помощь ему выделят, то она тоже не будет облагаться налогом вне зависимости от суммы, — добавляет Марина Григорчук.

Отдельные налоговые льготы есть у пенсионеров, которые являются членами профсоюза.

— Если им оказывается какая-либо материальная помощь со стороны профсоюза, она не облагается налогом в пределах 397 рублей в год. Если профсоюз оплачивает пенсионеру какое-нибудь обучение (например, курсы или повышение квалификации), то в дополнение к этим 397 рублям стоимость обучения не будет облагаться налогом, — говорит Марина Григорчук.

А еще налоговые льготы есть у пенсионеров-ипэшников. Во-первых, они получают 20%-ную скидку на уплату единого налога, а во-вторых, могут не платить взносы в Фонд соцзащиты.

Скидка на проезд на электричках и в пригородных автобусах (но снова не всегда и не для всех)

С 1 мая по 30 сентября пенсионерам положена 50%-ная скидка на проезд в электричках эконом-класса и пригородных автобусах. Чтобы купить такой льготный билет, понадобится пенсионное удостоверение. В этом году список документов для покупки билета со скидкой хотели расширить и добавить в него, к примеру, паспорт, водительские права или военный билет. Но пока система работает по-старому.

При этом воспользоваться такой льготой могут не все пенсионеры. Дело в том, что критерий для предоставления скидки — это достижение общеустановленного пенсионного возраста. В нынешнем году это 61,5 года для мужчин и 56,5 лет для женщин. Если человек вышел на льготную пенсию (например, работал во вредных условиях труда или ему положена пенсия за выслугу лет), покупать билеты на электрички со скидкой он все равно не сможет, пока не достигнет общеустановленного пенсионного возраста — даже несмотря на то, что он уже стал пенсионером.

Раньше у пенсионеров была еще и постоянная 50%-ная скидка на проезд в городском транспорте. Однако в июле 2007 года ее отменили вместе с рядом других льгот.

— Отмена социальных льгот может быть компенсирована за счет постоянного роста пенсий, а также усиления мер адресной социальной поддержки: государственной адресной социальной помощи и социального обслуживания, — комментировали тогда отмену этой льготы в управлении идеологической работы Мингорисполкома.

Доплата за долгожительство

По достижении определенного возраста белорусы начинают получать доплаты к пенсии. Они привязаны к размеру минимальной пенсии по возрасту, которая, в свою очередь, зависит от бюджета прожиточного минимума. Пенсионерам, достигшим 75 лет, в месяц полагается надбавка в размере 75% минимальной пенсии по возрасту, достигшим 80 лет — 100% минимальной пенсии по возрасту. Сейчас это 43,30 рубля и 57,73 рубля соответственно. Бюджет прожиточного минимума пересматривают раз в квартал. Он, как правило, увеличивается, так что вместе с ним на рубль-другой прирастают и доплаты.

Но пенсионер не должен работать, чтобы получать доплату по возрасту.

Экономист: «Льготы распределяются неравномерно и не всем приносят одинаковую пользу»

В июне этого года Исследовательский центр ИПМ и BEROC провели дискуссии в десяти фокус-группах, чтобы узнать отношение белорусов к системе соцзащиты в целом и пенсионной системе в частности. Среди прочего респондентам предложили обсудить и пенсионные льготы — как уже существующие, так и желаемые.

— Что интересно, в основном люди считают, что льгот у белорусских пенсионеров больше, хотя на самом деле их очень мало, — отмечает Александр Чубрик, директор исследовательского центра ИПМ. — Например, многие участники фокус-групп были уверены, что в Беларуси для пенсионеров есть скидки на лекарства, но по факту такой льготы не существует. Скидки на лекарства могут предоставляться отдельным категориям пенсионеров, например инвалидам, или их могут вводить отдельные аптеки по собственной инициативе. Но льгот на покупку лекарств для всех пенсионеров и на уровне государства у нас нет.

Среди желаемых льгот для пенсионеров участники фокус-групп называли в первую очередь как раз скидки на лекарства и на проезд в общественном транспорте (это в первую очередь актуально для жителей Минска). Но звучало и другое мнение: если размер пенсий будет достаточным, можно было бы обойтись вообще без льгот.

— Такую идею в дискуссиях люди высказывали достаточно часто, задаваясь вопросом: почему человек, который всю жизнь работал, должен получать какие-то льготы? У него должна быть пенсия, достаточная для того, чтобы нормально жить без всяких льгот и не идти с протянутой рукой к государству, — комментирует Александр Чубрик.

Сам эксперт считает, что льготы для пенсионеров в целом могут быть оправданны, но только в том случае, когда они действительно ведут к снижению рисков бедности.

— Льготы не берутся из ниоткуда, их оплачивают налогоплательщики. Поэтому всегда нужно ставить вопрос о том, насколько эти льготы эффективны, — объясняет Александр Чубрик. — В основном пенсионеры — это довольно однородная группа, потому что уровень пенсий примерно одинаковый, если не принимать в расчет бывших военных или госслужащих. А это означает, что в большинстве своем пенсионеры подвержены одним и тем же рискам. С учетом однородности группы какие-то льготы могли бы быть оправданны, если они действительно хорошо таргетированы и ведут к снижению рисков бедности и уязвимости. Но нужно понимать, что именно могло бы иметь смысл, в том числе прислушаться к мнению людей.

Академический директор исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова считает, что «в идеале льгот для пенсионеров быть не должно, потому что в любой льготе уже заложена определенная несправедливость».

— Рассмотрим в качестве примера льготы на проезд в общественном транспорте. Есть пенсионер, который везде ходит пешком, и ему эта льгота вообще не нужна. А есть другой пенсионер, который каждый день ездит через весь город к внукам, в поликлинику, на рынок или к друзьям. Он пользуется этой льготой намного больше. Кроме того, проезд в транспорте — это льгота, которая нацелена в первую очередь на городских пенсионеров. Возможно, им поддержка действительно нужна больше, но мы этого не знаем. Вся эта ситуация — яркая иллюстрация того, что льготы распеределяются очень неравномерно и не всем приносят одинаковую пользу, а это не совсем справедливо, — объясняет Катерина Борнукова.

По этой причине в России пошли по пути монетизации льгот, говорит эксперт.

— Например, раньше в России пенсионерам предоставляли бесплатный проезд в общественном транспорте, который обходился бюджету в условные 15 рублей в месяц. Если кому-то эта льгота не нужна, он может получить эти дополнительные 15 рублей в пенсию. Тогда каждый сможет их потратить на то, что ему нужнее: кто-то купит еды, кто-то лекарства, кто-то одежду. Правительство не может знать, что именно нужно людям, а так эти деньги будут потрачены более эффективно.

Поэтому, говорит Катерина Борнукова, если в бюджете появляются лишние деньги, их лучше направить на повышение самих пенсий, а не на расширение льгот.

— И за то, и за другое в любом случае заплатит бюджет, просто из разных карманов. С учетом того, что каждый человек сам понимает, на что ему потратить деньги, лучше идти по пути увеличения пенсий, что правительство и делает при любой возможности, — говорит Катерина Борнукова.

Каких пенсионных льгот нам не хватает?

Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что некоторые льготы для пенсионеров могли бы быть целесообразнее. В первую очередь речь идет о той самой скидке на покупку лекарств, в пользу которой высказывались и сами белорусы.

— Участники наших фокус-групп говорили, что если бы для пенсионеров существовали скидки на покупку лекарств, то и нынешнего размера пенсий более-менее хватало бы на жизнь. Даже коммунальные услуги не вызывали столько беспокойства, как расходы на здравоохранение, — отмечает Александр Чубрик. — Все участники дискуссий были согласны с тем, что для пенсионера лечение может оказаться очень серьезной статьей расходов, которая практически сразу ставит человека на грань бедности. При этом для того, чтобы столкнуться с финансовыми трудностями при покупке необходимого комплекта лекарств, вовсе не обязательно быть инвалидом. С учетом этого было бы хорошо, если бы проблемы со здоровьем не становились для пенсионеров еще и серьезной финансовой проблемой.

Катерина Борнукова добавляет, что потребности, связанные с лечением и здоровьем, у всех разные. Это вызывает неравенство в расходах, которое «хорошо бы было попытаться нивелировать».

— На мой взгляд, наиболее остро проблема стоит для людей с различными хроническими заболеваниями, которым постоянно приходится принимать какие-то препараты: скажем, сахарным диабетом или той же артериальной гипертензией. Расходы на них могут занимать значительную долю в бюджете пенсионера. При этом в целом для пенсионеров расходы на здравоохранение более актуальны, чем для других возрастных групп, — объясняет Катерина Борнукова. — Поэтому, возможно, тут могло бы вступить государство и хотя бы частично компенсировать расходы по этим статьям.

Еще одна возможная льгота, которую предлагает Катерина Борнукова, — это освобождение работающих пенсионеров от уплаты взносов в Фонд соцзащиты. Сейчас работающие пенсионеры могут получить прибавку к будущей пенсии только в том случае, если они откажутся от пенсии на время работы. Если же пенсионер решит получать и зарплату, и пенсию, то дополнительный стаж не повлияет на размер будущей пенсии, даже несмотря на то, что работающий пенсионер продолжит платить взносы в ФСЗН.

— Возможно, освобождение пенсионеров от уплаты страховых взносов стимулировало бы людей дольше работать, и это в целом было бы более справедливо, — говорит Катерина Борнукова.

Александр Чубрик добавляет, что неплохой «льготой» для пенсионеров была бы возможность трудоустройства в комфортном для себя режиме.

— Даже с учетом повышения пенсионного возраста многие пенсионеры все равно рассматривают возможность продолжения работы на пенсии, в том числе для того, чтобы избежать резкого падения уровня потребления. Поэтому, на мой взгляд, стоило бы задуматься о каких-то возможностях для них получать дополнительное образование, продумать систему гибкой занятости. Но это уже вопросы не столько пенсионного обеспечения, сколько рынка труда в целом, — говорит Александр Чубрик.

Какие пенсионные льготы есть у наших соседей

Россия: скидки на транспорт и авиабилеты и возможность выйти на пенсию на полгода раньше

Федеральные льготы для российских пенсионеров очень похожи на те, что есть в Беларуси. Это освобождение от налога на недвижимость и землю, а также от подоходного налога на материальную помощь и подарки от бывших работодателей, скидки и субсидии на оплату коммуналки. Но при этом у жителей разных регионов могут быть свои локальные пенсионные льготы. Например, московские пенсионеры могут бесплатно ездить в городском транспорте, бесплатно заказывать и ремонтировать зубные протезы, а также получать путевки на санаторно-курортное лечение. А пенсионерам, живущим на Дальнем Востоке, положены субсидированные государством авиабилеты по определенным маршрутам. При этом российские пенсионеры могут монетизировать льготы — то есть получить вместо них ту сумму, которая заложена на эту льготу в бюджете.

Кроме того, с 2019 года в России тоже начали повышать пенсионный возраст. Он будет увеличиваться на полгода каждый год до тех пор, пока не достигнет 65 лет для мужчин и 60 — для женщин. Но при этом для тех, кто по старым правилам в ближайшее время должен был стать пенсионером, тоже ввели некоторые льготы. Во-первых, те, кто должен был выйти на пенсию в ближайшие два года, получили возможность оформить пенсию на шесть месяцев раньше своего нового пенсионного возраста. Во-вторых, некоторые федеральные и региональные пенсионные льготы (например, по налогу на недвижимость и землю, бесплатный проезд, скидку на лекарства и так далее) будут действовать по старому пенсионному возрасту — с 60 лет для мужчин и 55 для женщин.

В-третьих, люди в предпенсионном возрасте (ими в России считаются те, кому осталось пять лет до выхода на пенсию) ежегодно могут брать два дополнительных оплачиваемых выходных дня на прохождение диспансеризации. И в-четвертых, за увольнение или отказ брать на работу человека в предпенсионном возрасте грозит административная и даже уголовная ответственность. В Беларуси похожая льгота для предпенсионеров тоже есть: предприятия не могут уволить человека, которому до выхода на пенсию осталось два года (если он, конечно, не нарушает трудовую дисциплину).

Украина: бесплатный проезд и скидки на коммуналку

Льгота, которая есть у всех украинских пенсионеров, — это бесплатный проезд в городском транспорте. Кроме того, пенсионеры старше 60 лет могут обменять жилье на то, что будет расположено ближе к их родственникам. Другие льготы положены только отдельным категориям пенсионеров. Например, так называемые дети войны (те, кто родился в 1945 году или раньше) могут получить 25%-ную скидку на оплату коммуналки, а ветераны труда (мужчины с трудовым стажем минимум 40 лет и женщины с трудовым стажем минимум 35 лет) освобождаются от земельного налога, могут бесплатно сделать зубное протезирование или получить путевку в санаторий.

К слову, сейчас в Украине рассматривают предложение президента Владимира Зеленского полностью освободить малообеспеченных пенсионеров старше 70 лет от оплаты коммуналки.

Польша: скидки на проезд и бесплатные лекарства

Льгота на проезд появляется у польских пенсионеров начиная с 65 лет. Конкретный размер скидки зависит от региона, но в среднем это около 50%. Также начиная с 75 лет поляки могут не платить за кабельное телевидение и радио. А еще начиная с 75 лет польские пенсионеры имеют право бесплатно получать лекарства, включенные в составленный правительством список. По данным Минздрава Польши, в 2018 году пенсионерам было выдано 40 миллионов упаковок бесплатных лекарств.

Информация подготовлена редакцией портала TUT.BY