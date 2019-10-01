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№ 10, октябрь 2019
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Власти не первый год хотят поднять пенсии до 40% от средней зарплаты. Почему это не удается сделать
17 октября 2019, 10:45
В Беларуси с августа выросли пенсии — как трудовые, так и социальные. Власти уже не первый год обещают поднять среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты по стране. Посмотрел, как пенсии белорусов отличаются по регионам.
Средний размер назначенных месячных пенсий в августе в целом по стране составил 432,27 рубля, а по возрасту — 446,84 рубля.
В Минске, к примеру, выше всего средняя пенсия по возрасту (461 рубль), а в Гомельской области — по инвалидности (423,3 рубля) и по случаю потери кормильца (346,8 рубля).
|Как средние пенсии отличались в марте по регионам, в рублях
|регион
|средняя назначенная
|средняя по возрасту
|по
инвалидности
|по случаю потери кормильца
|соцпенсия
|Минск
|461
|469,8
|406,5
|293,9
|252,6
|Минская
|428,7
|446,8
|383,3
|286,4
|206,3
|Брестская
|411,5
|428,1
|365,3
|278,6
|206,4
|Витебская
|426,8
|442,5
|369
|272,1
|203,7
|Гомельская
|434,9
|446,9
|423,3
|346,8
|203,1
|Гродненская
|424,2
|439,4
|383,3
|277,2
|208,9
|Могилевская
|427
|443,8
|376,6
|276,9
|204,1
|по стране
|432,3
|446,8
|388,7
|293,4
|214,2
Напомним, власти не первый год планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год.
В августе средняя назначенная пенсия составляла 38,7% от средней зарплаты по стране (месяцем ранее — 35,9%). Выше всего этот показатель в Могилевской области, где в августе была самая низкая средняя зарплата, — 45,7%. В Минске этот показатель составляет 30,5%, в Витебской области — 44%, Брестской — 36,8%, Гомельской — 43,3%, Гродненской — 43,9%, Минской — 36,8%.
Получается, что выйти на пенсии в 40% от средней зарплаты по стране во многом не удается из-за Минска, где заметно выше заработки, чем в целом по республике.
В августе в Беларуси насчитывалось 2 миллиона 518,5 тысячи пенсионеров.
Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов TUT.BY
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