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    • № 10, октябрь 2019

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    Рост ВВП на 2,8% и экспорта на 3,6% - правительство доработало прогнозные документы на 2020 год

    21 октября 2019, 12:30

    Правительство по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко доработало пакет прогнозных документов на 2020 г.

    С учетом поручения главы государства прогнозируемый темп роста ВВП увеличен до 102,8 %.

    Предполагается, что темпы роста экспорта товаров и услуг в 2020 г. сложатся на уровне 103,6 %, внешнеторговое сальдо сформируется на уровне 1 % ВВП.

    Планируется увеличить объем инвестиций в основной капитал за счет активизации работы по заключенным и планируемым к заключению инвестиционным проектам с международными финансовыми организациями.

    "В доработанном прогнозе максимально учтены все ресурсы по ускорению динамики роста сферы услуг - расширение потребительского спроса на фоне роста реальной заработной платы, значительный спрос на IT-продукт белорусского производства, увеличение финансирования средств на науку", - отмечается в сообщении на сайте правительства.

    Темп роста реальной заработной платы в 2020 г. скорректирован до 102,5 %.

    "При доработке прогнозных документов правительством разработан план мер, формирующих условия для ускоренного роста экономики Беларуси. Предусмотренные планом меры направлены на повышение эффективности работы государственных организаций, развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование притока инвестиций, задействование неиспользованных резервов экономического роста", - добавили в Совмине.

    В 2020 г. дефицит республиканского бюджета составит 995,1 млн руб. (менее 1 % к ВВП), который будет профинансирован за счет внешних государственных займов, предоставляемых на финансирование расходов бюджета, в сумме 869,2 млн руб. и остатков средств республиканского бюджета - 125,9 млн руб.

    Основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2020 г. уточнены в части формирования Национальным банком условий для поддержания темпов кредитования, в том числе потребительского, на уровне, не приводящем к нарастанию системных рисков.

    Источник: БЕЛТА.

     

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