В текущем году мировое благосостояние достигло рекорда

22 октября 2019, 9:48

Благосостояние населения планеты с июля 2018 г. по июнь 2019 г. превысило 360,6 трлн долл. США и увеличившись на 9,1 трлн долл. США , - на 2,6 %. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse.

Этот показатель в расчете на взрослого человека вырос на 1,2 % и достиг рекордного уровня - 70,849 тыс. долл. США. Швейцария в очередной раз стала мировым лидером (564,65 тыс. долл. США), на втором месте - Китай (489,26 тыс. долл. США). Далее следуют США (432,37 тыс. долл. США) и Австралия (386,06 тыс. долл. США).

Швейцария за год продемонстрировала наиболее высокие темпы повышения благосостояния в расчете на душу населения - на 17,79 тыс. долл. США, за ней идут США - на 11,98 тыс. долл. США. Наиболее значительное падение зафиксировано в Австралии, на 28,67 тыс. долл. США, что в основном обусловлено изменениями курсов обмена валют.

На середину 2019 г. в мире насчитывалось 46,8 млн человек с состоянием, превышающим 1 млн долл. США.

США обеспечили более половины общемирового повышения: в стране появилось 675 тыс. миллионеров, а их количество достигло 18,614 млн. Это превзошло совокупный показатель новых миллионеров следующих девяти стран рейтинга - Японии, Китая, Германии, Нидерландов, Бразилии, Индии, Испании, Канады и Швейцарии.

Самые значительные потери в богатых людях понесли Австралия, Великобритания и Турция. Меньше миллионеров стало в Саудовской Аравии, Гонконге, Франции и Греции.

Благосостояние населения мира в ближайшие пять лет увеличится примерно на 27 %, прогнозирует Credit Suisse.

Источник: БЕЛТА.