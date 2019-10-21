Работа есть, но ее нет. Как медосмотр может «отстранить» от обязанностей

23 октября 2019, 10:05

Почти 3 месяца минчанин не мог работать из-за того, что сначала его приняли на должность и лишь потом отправили на медосмотр.

У Виктора (имя героя изменено по этическим причинам. – Прим. авт.) закончился контракт. Правда, наниматель забыл сообщить об этом заранее, но история о другом: Виктору все же предложили остаться в организации, только в другой должности – сторожем. Мужчина перечить не стал: жизненные обстоятельства вынуждали его согласиться.

Первый рабочий день в новом статусе не задался сразу. Как только Виктор приступил к выполнению обязанностей, наниматель объявил: «Надо срочно пройти медицинский осмотр, а пока ты от работы отстранен». «Неприятный казус, не больше», – рассуждал Виктор по дороге в поликлинику. Но события развивалась не в его пользу: медкомиссия решила, что по состоянию здоровья сторожем быть не может. Вернулся опять на работу, не вполне понимая, что теперь делать. В отличие от Виктора, наниматель не растерялся: раскритиковал медицинское заключение и сказал проходить медосмотр повторно.

На вопрос: «Зачем и что это даст?» Виктор ответа не получил. К работе его по-прежнему не допускали. Терпение лопнуло, и мужчина попросил рассмотреть сложившуюся ситуацию на комиссии по трудовым спорам. Тоже безрезультатно. Комиссия не смогла вынести какое-либо решение, поскольку представители от нанимателя в заседании не участвовали.

Тогда Виктор обратился за помощью к главному правовому инспектору труда Минской городской организации профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Тамаре Жинкевич. Сначала Тамара Николаевна пыталась решить вопрос мирно, консультировала Виктора, общалась с его нанимателем. Затем мужчина попросился на первоначальное рабочее место, тем более оно все еще пустовало, но такой вариант руководителя тоже не устроил. Дни шли, к исполнению обязанностей Виктора по-прежнему не допускали. Пришлось готовить документы в суд.

«Во всей этой истории наниматель допустил несколько нарушений, – говорит юрист. – Во-первых, руководитель не сообщил об окончании срока действия контракта. Во-вторых, он должен был сначала удостовериться в надлежащем состоянии здоровья работника и лишь потом оформлять перевод на другую должность».

Суд счел доводы юриста убедительными, и для Виктора все закончилось хорошо: мужчину не только восстановили на прежней работе, но и выплатили почти 4 000 рублей. В эту сумму вошли деньги за вынужденный прогул (мужчина не работал около 3 месяцев), судебные издержки и моральный ущерб.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов сайта Федерации профсоюзов Беларуси