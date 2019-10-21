В каких случаях матответственность несет один из работников, а в каких – бригада – комментарий инспектора труда

23 октября 2019, 12:54

Может ли бывший работодатель потребовать возместить урон? На эти и другие вопросы отвечает главный правовой инспектор труда Брестской областной организации профсоюза работников государственных и других учреждений Татьяна Кондрашева.

– На нашем производстве предусмотрена коллективная материальная ответственность. Во время инвентаризации была выявлена недостача, «виновником» которой является один человек. Но ответственность возложили на всех членов бригады. Правильно ли это? Члены бригады, Кобрин.

– Материальная ответственность по договору может быть индивидуальной и коллективной. При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или применением в процессе производства переданных им ценностей, когда невозможно разграничить материальную ответственность каждого работника и заключить с ним договор об индивидуальной ответственности, может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность (ст. 406 Трудового кодекса). Необходимость введения такой ответственности определяет наниматель.

Письменный договор о коллективной материальной ответственности заключается между нанимателем и всеми членами коллектива (бригады). Примерный перечень работ, при выполнении которых может вводиться коллективная материальная ответственность, содержится в Положении о коллективной (бригадной) материальной ответственности (утверждено постановлением Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 54).

Основанием для привлечения членов коллектива к материальной ответственности являются материальный ущерб, причиненный недостачей, подтвержденный инвентаризационной ведомостью, а также порча материальных ценностей, вверенных членам коллектива.

– Так случилось, что по моей вине вышло из строя оборудование в цеху. Могу ли я возместить ущерб добровольно или нужно ждать решения суда? И обязательно ли вносить деньги? Я ведь могу отремонтировать станок. Сергей, Брест.

– Работник всегда может добровольно возместить причиненный ущерб полностью или частично. При этом размер ущерба и время, прошедшее после его причинения, значения не имеют. Добровольный порядок, безусловно, наиболее оптимален и для нанимателя, и для работника: это способствует быстрому разрешению сложившейся ситуации и позволяет сохранить партнерские отношения.

Если размер причиненного ущерба не превышает среднемесячный заработок работника, то наниматель может просто удержать необходимую сумму из его зарплаты. Если же сотрудник с чем-то не согласен, ему следует обратиться за защитой своих прав в комиссию по трудовым спорам или в суд (после попытки внесудебного рассмотрения спора).

Законодательство допускает компенсацию причиненного ущерба не только в денежной форме. С согласия нанимателя работник может отдать равноценное имущество или исправить поврежденное.

– Мой бывший наниматель заявил, что я должен возместить нанесенный предприятию ущерб, хотя я уже полгода там не работаю. Но и факт поломки аппаратуры не отрицаю. Правда, когда увольнялся, претензий мне никто не предъявил. Правомерны ли действия нанимателя? Георгий, Барановичи.

– В соответствии с действующим законодательством ущерб, скорее всего, придется возмещать. Возмещение вреда не может быть осуществлено по распоряжению нанимателя в нескольких случаях: если размер причиненного ущерба превышает средний месячный заработок работника и в связи с прекращением трудовых отношений. Однако бывший работодатель может обратиться в суд. Для обращения по таким вопросам устанавливается срок в один год со дня обнаружения ущерба (ст. 242 ТК). По общему правилу, доказать факт причинения и размер вреда, а также наличие других условий материальной ответственности обязан наниматель.

При рассмотрении дела с учетом степени вины, конкретных обстоятельств и материального положения работника суд может уменьшить размер ущерба. При вынесении решения, в частности, принимается во внимание тот факт, предпринимал ли работник какие-либо действия по предотвращению или уменьшению ущерба. Однако суд не вправе полностью освободить работника, виновного в причинении ущерба, от обязанности возместить его.