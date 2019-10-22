В Беларуси совершенствуется законодательство в микрофинансовой деятельности

24 октября 2019, 8:34

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 октября подписал указ № 394 "О предоставлении и привлечении займов". Документ направлен на совершенствование законодательства в сфере осуществления микрофинансовой деятельности. Это позволит расширить инструменты микрофинансирования для развития предпринимательства и повысить уровень защищенности потребителей таких услуг.

Указом утвержден порядок создания некоммерческих микрофинансовых организаций в форме потребительского кооператива и их функционирования. Для повышения доступности микрофинансирования расширен перечень лиц, которые могут быть членами потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи. Ими смогут стать физические лица, осуществляющие производство сельхозпродукции, виды деятельности, при которых уплачивается единый налог, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.

Также расширяется перечень разрешенных для ломбардов видов деятельности. Они получат право предоставлять микрозаймы гражданам под залог транспортных средств без обязанности передачи предмета залога ломбарду, осуществлять комиссионную торговлю, хранить вещи и приобретать их для дальнейшей реализации.

Указом предоставлена возможность выдачи микрозаймов под залог движимого имущества юридическим лицам, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет 50 % и более, оказывающим бытовые услуги населению и зарегистрированным в сельской местности. Такую возможность получат также юрлица, осуществляющие скупку драгоценных металлов и камней для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней.

Одновременно в целях предотвращения недобросовестной практики предоставления микрозаймов и защиты прав потребителей этих услуг аннулировано право выдачи таких займов некоммерческими организациями, созданными в форме фондов. Ведь зачастую подобного рода организации предоставляли ультракороткие займы без залога по ставке, превышающей 530 % годовых.

Ограничены размеры причитающихся микрофинансовой организации процентов (не более двукратной суммы микрозайма, предоставленного заемщику), неустойки, штрафов и пеней (не более половины размера микрозайма).

Кроме того, закреплены права потребителей услуг, в т. ч. в части получения полной и достоверной информации об условиях договора микрозайма, правильного расчета процентов. Зафиксированы полномочия Национального банка по направлению предписаний (требований) микрофинансовым организациям в случаях нарушения ими законодательства. Установлены требования к рекламе деятельности по предоставлению займов, а также информации, размещаемой на сайтах микрофинансовых организаций.

В соответствии с указом, уставный фонд микрофинансовых организаций будет формироваться исключительно путем внесения денежных средств. Минимальный размер такого фонда будет устанавливать Национальный банк.

Источник: БЕЛТА.