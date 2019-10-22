Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила 1108,5 рублей

24 октября 2019, 16:57

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в сентябре 2019 г. составила 1108,5 руб., сообщили в Национальном статистическом комитете Республики Беларусь.

В августе текущего года средняя зарплата была на уровне 1117,8 руб.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за сентябрь сформировалась в размере 1516,2 руб. (темп роста к сентябрю минувшего года - 107,9 %). В Минской области она составила 1117,3 руб. (110,5 %), в Гомельской - 995,7 руб. (107,3 %), в Брестской - 971,3 руб. (109,3 %), в Гродненской - 960,7 руб. (108,8 %), в Витебской - 945,5 руб. (108,5 %), в Могилевской - 930,9 руб. (108,1 %).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-сентябре по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. возросла на 7,8 %.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (4099,8 руб.), пассажирский воздушный транспорт (3311,5 руб.), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2118,2 руб.), производство кокса и продуктов нефтепереработки (1829,7 руб.) горнодобывающая промышленность (1820,7 руб.), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области (1800,3 руб.), грузовой воздушный транспорт (1752,4 руб.), деятельность в области телекоммуникаций (1740,7 руб.), производство компьютеров и периферийного оборудования (1729,3 руб.).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (597,1 руб.), а также библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (646,1 руб.), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (665 руб.), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (679 руб.).

Источник: БЕЛТА.