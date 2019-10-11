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№ 10, октябрь 2019
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В Беларуси вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии
28 октября 2019, 15:51
В Беларуси с 1 ноября повысят минимальные трудовые и социальные пенсии, они привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Со следующего месяца БПМ вырастет до 231,83 рубля (сейчас — 230,91 рубля). Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца января 2020 года.
С 1 ноября в Беларуси также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.
|Вид пенсии или надбавки
|в % от БПМ
|с 1 ноября
|до 1 ноября
|социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства
|110
|255,01
|254
|инвалидам с детства 2-й группы
|95
|220,24
|219,37
|инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца
|85
|197,06
|196,27
|инвалидам 3-й группы
|75
|173,87
|173,18
|лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60
|50
|115,92
|115,46
|
детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:
первой
второй
третьей
четвертой
|
80
85
95
110
|
185,48
197,06
220,24
255,01
|
184,73
196,27
219,37
254
|минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты)
|
25% БПМ
|57,96
|57,73
|
|в %
от минимальной пенсии по возрасту
|
|
|
доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:
75 лет
80 лет
|
75%
100%
|
43,47
57,96
|
43,3
57,73
В Беларуси на начало октября проживало 2 миллиона 518,5 тысячи пенсионеров. Средняя пенсия по возрасту по стране в сентябре составляла 446,8 рубля.
Трудовые пенсии в Беларуси в последний раз пересматривали с 1 августа. Власти уже не первый год обещают поднять среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты по стране. Сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год.
В августе средняя назначенная пенсия составляла 38,7% от средней зарплаты по стране (месяцем ранее — 35,9%). Выше всего этот показатель в Могилевской области, где в августе была самая низкая средняя зарплата, — 45,7%. В Минске этот показатель составляет 30,5%, в Витебской области — 44%, Брестской — 36,8%, Гомельской — 43,3%, Гродненской — 43,9%, Минской — 36,8%.
Информация подготовлена редакцией портала TUT.BY
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