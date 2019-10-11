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    • № 10, октябрь 2019

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    В Беларуси вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии

    28 октября 2019, 15:51

    В Беларуси с 1 ноября повысят минимальные трудовые и социальные пенсии, они привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Со следующего месяца БПМ вырастет до 231,83 рубля (сейчас — 230,91 рубля). Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца января 2020 года.

    С 1 ноября в Беларуси также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

    Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

    Вид пенсии или надбавкив % от БПМс 1 ноябрядо 1 ноября
    социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 110 255,01 254
    инвалидам с детства 2-й группы 95 220,24 219,37
    инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 85 197,06 196,27
    инвалидам 3-й группы 75 173,87 173,18
    лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 50 115,92 115,46

    детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:

    первой

    второй

    третьей

    четвертой

    80

    85

    95

    110

    185,48

    197,06

    220,24

    255,01

    184,73

    196,27

    219,37

    254
    минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты)

    25% БПМ

    		 57,96 57,73
      в %
    от минимальной пенсии по возрасту    		    

    доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:

    75 лет

    80 лет

    75%

    100%

    43,47

    57,96

    43,3

    57,73

    В Беларуси на начало октября проживало 2 миллиона 518,5 тысячи пенсионеров. Средняя пенсия по возрасту по стране в сентябре составляла 446,8 рубля.

    Трудовые пенсии в Беларуси в последний раз пересматривали с 1 августа. Власти уже не первый год обещают поднять среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты по стране. Сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год.

    В августе средняя назначенная пенсия составляла 38,7% от средней зарплаты по стране (месяцем ранее — 35,9%). Выше всего этот показатель в Могилевской области, где в августе была самая низкая средняя зарплата, — 45,7%. В Минске этот показатель составляет 30,5%, в Витебской области — 44%, Брестской — 36,8%, Гомельской — 43,3%, Гродненской — 43,9%, Минской — 36,8%.

    Информация подготовлена редакцией портала TUT.BY

    Тематика: Пенсии
     

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