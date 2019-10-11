В Беларуси вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии

28 октября 2019, 15:51

В Беларуси с 1 ноября повысят минимальные трудовые и социальные пенсии, они привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Со следующего месяца БПМ вырастет до 231,83 рубля (сейчас — 230,91 рубля). Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца января 2020 года.

С 1 ноября в Беларуси также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

Вид пенсии или надбавки в % от БПМ с 1 ноября до 1 ноября социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 110 255,01 254 инвалидам с детства 2-й группы 95 220,24 219,37 инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 85 197,06 196,27 инвалидам 3-й группы 75 173,87 173,18 лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 50 115,92 115,46 детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: первой второй третьей четвертой 80 85 95 110 185,48 197,06 220,24 255,01 184,73 196,27 219,37 254 минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) 25% БПМ 57,96 57,73 в %

от минимальной пенсии по возрасту доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: 75 лет 80 лет 75% 100% 43,47 57,96 43,3 57,73

В Беларуси на начало октября проживало 2 миллиона 518,5 тысячи пенсионеров. Средняя пенсия по возрасту по стране в сентябре составляла 446,8 рубля.

Трудовые пенсии в Беларуси в последний раз пересматривали с 1 августа. Власти уже не первый год обещают поднять среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты по стране. Сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год.

В августе средняя назначенная пенсия составляла 38,7% от средней зарплаты по стране (месяцем ранее — 35,9%). Выше всего этот показатель в Могилевской области, где в августе была самая низкая средняя зарплата, — 45,7%. В Минске этот показатель составляет 30,5%, в Витебской области — 44%, Брестской — 36,8%, Гомельской — 43,3%, Гродненской — 43,9%, Минской — 36,8%.

Информация подготовлена редакцией портала TUT.BY