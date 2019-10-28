В Беларуси с 1 ноября установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов

30 октября 2019, 8:21

Новые размеры минимальных потребительских бюджетов утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23.10.2019 № 49.

Так, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 ноября 2019 г. по 31 января 2020 г. в расчете на месяц составит 372,06 руб. (с 1 августа по 31 октября действовал соответствующий размер МПБ в сумме 369,55 руб.).

Постановлением Минтруда и соцзащиты с 1 ноября этого года по 31 января 2020 г. также установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере 405,25 руб.; трудоспособного населения - 475,56 руб.; пенсионеров - 371,51 руб.; студентов - 351,9 руб.; детей в возрасте до 3 лет - 301,8 руб.; детей в возрасте от 3 до 6 лет - 398,68 руб.; детей в возрасте от 6 до 18 лет - 405,17 руб.

Как уточнили специалисты Минтруда, минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Удельный вес статей расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах сентября 2019 г. распределен так: продукты питания - 48,7 %, одежда, белье, обувь - 19 %, ЖКУ - 8,4 %, бытовые услуги, транспорт, связь - 8,8 %, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения - 9,1 %, культурно-просветительные мероприятия и отдых - 1,4 %, взносы и платежи - 2,2 %, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены - 2,4 %.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально и служат для анализа достигнутого уровня жизни населения и прогнозирования его изменений, оценки материального положения различных групп населения, типов семей, покупательной способности доходов населения, обоснования размеров минимальных социально-трудовых гарантий.

В настоящее время среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, - льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.

Источник: БЕЛТА.