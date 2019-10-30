Ставки налогов в 2020 году планируется проиндексировать на 5 %

5 ноября 2019, 8:58

Ставки налогов в 2020 г. планируется проиндексировать на 5 %. Такие данные приводятся в Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2020-2022 гг.

"В 2020 году предусматривается индексация ставок налогов, установленных в белорусских рублях, в целях их адаптации к инфляционным процессам, на прогнозную инфляцию - 5 %", - отмечается в документе.

Планируется также увеличение ставок акцизов в рамках их гармонизации в ЕАЭС (на крепкие алкогольные напитки - на 6 %; на табачные изделия - на 15 % на все ценовые группы).

Доходная база бюджета на 2020 г. будет рассчитана в условиях нарастания негативного влияния налогового маневра, реализуемого Российской Федерацией, а также под влиянием других факторов, в том числе внешних. Прогнозные показатели по доходам бюджета на 2020 г. учитывают потери по сравнению с текущим годом доходов от реализации налогового маневра, отмены ограничения по принятию к вычету "входного" НДС в части импорта потребительских товаров, снижения с 2,5 до 2 раз предельного размера повышающих (понижающих) коэффициентов к ставкам имущественных налогов, устанавливаемых местными Советами депутатов, снижения кадастровой стоимости земель общественно-деловой и производственной зоны.

Общие потери бюджета по сравнению с 2019 г. в результате влияния комплекса факторов оцениваются в сумме 1,9 млрд руб. Частично (в объеме примерно 340 млн руб.) выпадающие доходы будут компенсированы за счет уже реализованных в текущем году мер бюджетной консолидации.

Базовый сценарий прогнозных параметров предусматривает сохранение текущей экономической политики, поддержание макроэкономической сбалансированности и финансовой устойчивости в стране, рост заработной платы, основанный на росте производительности труда. Базовый сценарий предполагает в 2020 г. рост ВВП на уровне 101,9 % (в 2021 г. - 101,4 %, в 2022 г. - 102,1 %), среднегодовой курс белорусского рубля к доллару - 2,2447,11, среднегодовую цену на нефть марки Urals - 60 долл. США за баррель. Ожидается, что объем импорта нефти из Российской Федерации для переработки сохранится на уровне 18 млн т. Инфляция в 2020 г. не должна превысить 5 %, среднегодовая ставка рефинансирования прогнозируется на уровне 9,5 %.

"Формирование проекта бюджета на 2020 год на основе базового сценария экономического развития позволит гарантированно исполнить обязательства по погашению государственного долга, своевременно и в полном объеме обеспечить финансирование принятых бюджетных обязательств", - отметили в Минфине.

Источник: БЕЛТА.