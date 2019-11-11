В октябре больше всего подорожали огурцы и помидоры, подешевела - морковь

12 ноября 2019, 8:25

Больше всего в октябре в Беларуси подорожали огурцы и помидоры, подешевела - морковь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Свежие огурцы стали дороже на 75,21 %, свежие помидоры - на 54,78 %. В целом овощи поднялись в цене на 26 %. Подорожание коснулось бананов (плюс 9,63 %), гречки (7,8 %), цитрусовых (4,44 %). При этом снизились цена моркови (на 11,23 %), свеклы (на 4,71 %) и винограда (на 3,67 %).

Мясо и мясопродукты незначительно подорожали - на 0,25 %, снизилась цена рыбы и рыбопродуктов на 0,48 %.

Обеды в столовой стали дороже на 0,42 %, в ресторане и кафе - на 0,26 %. При этом за фастфуд надо заплатить на 1,58 % больше.

Табачные изделия стали дороже на 0,27 %, алкогольные напитки - на 0,26 %.

Непродовольственные товары подорожали в целом на 0,26 %. Одежда поднялась в цене на 0,7 %, мебель - на 0,87 %, электротовары - на 0,32 %, медикаменты - на 0,06 %. Обувь стала дешевле на 1,04 %.

Услуги подорожали на 0,07 %. Наибольший прирост показали услуги по отоплению - плюс 4,73 %. Заметно подешевели услуги пассажирского транспорта международного сообщения - на 8,09 %, железнодорожного - на 5,54 %.

Инфляция в Беларуси в октябре составила 0,5 %.

Источник: БЕЛТА.