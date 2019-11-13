Зарегистрированная безработица в Беларуси на 1 ноября составила 0,3 %

14 ноября 2019, 8:23

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 ноября составил 0,3 %, по сравнению с показателем годовой давности он не изменился, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь.

При этом в Брестской, Витебской и Могилевской областях этот показатель составил 0,4 %, Брестской, Гомельской и Гродненской - 0,3 %, Минской - 0,2 %, Минске - 0,1 %. На учете в качестве безработных на 1 ноября состояли 10,9 тыс. человек, что на 23,9 % меньше, чем на ту же дату в 2018 г.

Наниматели предлагают 92,4 тыс. свободных рабочих мест, что на 14,6 % больше, чем год назад. Спрос на рабочие профессии выше других - 66 % общего числа вакансий.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 ноября составил 0,1 безработного на одну вакансию (год назад было 0,2). При этом в Брестской, Витебской и Могилевской областях показатель составил 0,2 безработного на вакансию, в Гомельской, Гродненской и Минской областях - 0,1, в Минске - 0,05 безработного на вакансию.

В январе-октябре за содействием в трудоустройстве обратились 158,8 тыс. человек, из них на учет в качестве безработных поставлены 80,4 тыс. человек. За этот период на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроены 116,9 тыс. человек (66,5 % обратившихся за содействием), из них 58,1 тыс. безработных. На обучение профессиям, востребованным на рынке труда, направлены 4,8 тыс. человек, в оплачиваемых общественных работах участвовали 33,1 тыс. человек, на новое место жительства и работы переселены 134 семьи безработных.

Источник: БЕЛТА.